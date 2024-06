Pentujen ainutlaatuiset ongelmat

Pennun ruokavaliossa ja hoidossa on otettava huomioon kaksi ongelmaa, jotka koskevat paljon voimakkaammin nuoria kuin täysikasvuisia koiria: niiden herkkä ruoansulatusjärjestelmä ja heikko vastustuskyky.

Pennun ruoansulatusjärjestelmä on heikompi kuin täysikasvuisella koiralla – etenkin heti vieroituksen jälkeen – ja ympäristön muutokset tai uudet ruoat häiritsevät sitä helposti. Pennuille on annettava ruokaa, jota on kokonsa, muotonsa ja rakenteensa puolesta helppo syödä ja joka sulaa helposti, jotta pentu saisi siitä kaikki tarvitsemansa ravintoaineet ilman vatsavaivoja.

Kun pennut ovat 4–12 viikon ikäisiä, niiden immuunijärjestelmä heikkenee joksikin aikaa. Tässä vaiheessa niiden emon maitonsa kautta pennuille antama immuniteetti heikkenee, mutta niiden oma luonnollinen vastustuskyky ei ole vielä täysin kehittynyt. Tässä vaiheessa pennun ruokavalio on tärkeä tapa tukea tätä prosessia ja tehostaa pennun vastustuskykyä ravintoaineiden, kuten E-vitamiinin, kautta.

Siirtyminen pennun ruokavaliosta täysikasvuisen koiran ruokavalioon

Kun pentu tulee kypsään ikään, voit muuttaa sen ruokavaliota ja hoitoa varmistaaksesi, että koirasi saa täsmälleen tarvitsemansa asiat nyt, kun se on täysikasvuinen.

Täysikasvuiset koirat tarvitsevat kaksi ateriaa päivässä ja ravitsemuksellisesti tasapainoista ruokaa, joka antaa sille riittävästi energiaa ilman liiallista rasvaa. Voit vaihtaa uuteen ruokaan varovasti siirtymällä siihen hitaasti viikon kuluessa: sekoita se pennun ruokaan ja lisää vähitellen uuden ruoan osuutta, jotta koirasi tottuu siihen.