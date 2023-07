ROYAL CANIN® -koiranpentuohjelma

Neljänteen vaiheeseen mennessä koiranpentu on edennyt hyvän matkaa täysikasvuisuuteen, ja se osaa jo vaikka mitä, mutta se on silti vielä pentu. Vaikka se olisi isokokoinenkin, se ei ole tarpeeksi vanha syömään kuin täysikasvuiset. Sillä on edelleen pennun tarpeet, joten sille on tärkeää antaa edelleen ROYAL CANIN® Puppy -ruokaa täysikasvuisuuteen asti. Se milloin koira saavuttaa täysikasvuisuuden vaihtelee rodun ja koon mukaan ja voi kestää jättirodun koirilla jopa kaksi vuotta!