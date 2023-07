Miten koiranpennun ja täysikasvuisen koiran vastustuskyvyt eroavat toisistaan?

Vastustuskyky on puolustusjärjestelmä, joka on aina valmiina taistelemaan taudinaiheuttajia vastaan. Tämä kilven tavoin toimiva biologinen verkosto sisältää esimerkiksi elimiä, valkosoluja ja proteiineja (vasta-aineita), ja se arvioi jatkuvasti uhkia ja torjuu ne suojellakseen koirasi terveyttä muun muassa bakteereja, viruksia, sieniä, myrkkyjä ja jopa loisia vastaan. Tämä suojamuuri on kuitenkin vahvempi täysikasvuisilla koirilla kuin pennuilla.

Koiranpennuilla on syntyessään erittäin kehittymätön ja heikko immuunijärjestelmä, joten ne tarvitsevat emoltaan erityistä maitoa luonnollisen vastustuskykynsä vahvistamiseksi. Emo erittää pentueen syntymän jälkeen ternimaidoksi kutsuttua ainutlaatuista maitoa, joka on täynnä emon vasta-aineita. Ne auttavat tukemaan koko pentueen vastustuskykyä, kun pennut alkavat vähitellen olla vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Jos emo ei voi imettää koiranpentuja tai ei tuota riittävästi maitoa, niille voi antaa koiranpennuille tarkoitettua emonmaidonvastiketta, jonka koostumus on hyvin lähellä emon maitoa.