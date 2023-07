Miten koiran ruoansulatusjärjestelmä toimii?

Koiran ruoansulatus alkaa mahalaukusta, jossa ruoansulatusentsyymejä vapautuu heti sen jälkeen, kun ruoka on nielty ja kulkenut ruokatorven läpi. Ohutsuolen pinta-ala on suuri, jotta ravintoaineet voivat imeytyä sen kautta kehoon. Lopuksi paksusuoli kuljettaa kuona-aineet peräsuolen kautta lopulliseen määränpäähänsä, takaisin ulkomaailmaan.

Tällä monimutkaisella prosessilla, joka yleensä (koiran koosta riippuen) kestää jopa yhdeksän tuntia, on yksi päätavoite: koiran keho saa ravintoaineita, jotka ovat välttämättömiä sen toiminnan ja terveen kasvun kannalta. Ruoan on kuitenkin oltava sulavaa, jotta se hajoaa imeytyviksi ravintoaineiksi. Toinen syy, miksi koirasi ruoansulatus on tärkeää, on se, että sulamaton ruoka voi aiheuttaa käymisreaktioita suolistossa ja horjuttaa ruoansulatuskanavan mikrobiomin tasapainoa. Tämä voi johtaa ripuliin, ravintoaineiden puutoksiin ja muihin terveysongelmiin.