Koiranpennun ruokinta ja ravinto

Kotitekoinen ruoka ei välttämättä ole paras vaihtoehto pennullesi, sillä sitä annettaessa on vaikea varmistaa pennun tarvitsema ravitsemustasapaino. Lisäksi se vanhenee nopeammin, on yleensä kalliimpaa ja sen valmistaminen vie aikaa. Laadukkaasti valmistettu penturuoka on räätälöity pentusi erityisiin tarpeisiin, ja se on kätevästi nappula- ja säilykemuodossa.