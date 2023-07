Koiranpennun totuttaminen uuteen kotiin

Pennuilla on hyvin herkkä ruoansulatusjärjestelmä, ja äkilliset ruokavaliomuutokset voivat aiheuttaa niille ruoansulatushäiriöitä ja jopa epäluuloisuutta ruokaa kohtaan. Tämän vuoksi pentua on parasta ruokkia sen ensimmäisinä kotiutumispäivinä samalla ruoalla kuin sen edellinen omistaja. Sen jälkeen voit vähitellen totuttaa pennun ruokaan, jonka tulisi tukea sen kasvua.



Oikea ruokavalio on erittäin tärkeä asia pennun terveyden, kasvun ja kehityksen kannalta. Tässä vaiheessa se tarvitsee runsaasti ravintoaineita oikeassa suhteessa riippuen koiran rodusta/koosta. Suosittelemme siis valitsemaan laadukkaan penturuoan pennun tämänhetkisen iän ja odotetun aikuispainon perusteella.