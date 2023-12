Uuden pennun saapumiseen on tärkeää valmistautua etukäteen. Vaikka oikean ruoan valitseminen on tärkeää, sinun pitää tehdä myös muita valmisteluja, kuten valita paikka syömistä ja juomista sekä nukkumista varten ja hankkia leluja. Tärkeimmät tarvikkeet sisältävän tarkistusluettelon laatiminen on hyvä tapa varmistaa, että sinulla on kaikki, mitä tarvitset ennen pentusi saapumista.

Pennun peti

Pentusi tarvitsee saapuessaan paljon aikaa lepäämiseen ja nukkumiseen, sillä se auttaa sitä kasvamaan. On siis tärkeää, että sillä on mukava peti tai koppi. Pedin on sijaittava hiljaisessa nurkassa, jossa pennulla on omaa tilaa.

Näin pentu voi totutella uuteen kotiinsa, ja sillä on turvalliselta tuntuva paikka nukkumiseen. Valitse helposti puhdistettavat petivaatteet, jotka ovat kuitenkin riittävän paksut ja mukavat, ja mahdollisesti pennun emolta tuoksuva liina, jonka avulla se kotiutuu helpommin.

Pennun ruoka- ja vesikulhot

On tärkeää, että pennulla on kestävä ruoka- ja vesikulho, sillä hampaita saava pentu pureskelee kaikkea näkemäänsä, minkä vuoksi muovikulhot voivat olla ongelmallisia. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruoka- ja vesikulhot ovat suositeltavia, sillä ne ovat hygieenisempiä ja helpompia puhdistaa. Lisäksi ne eivät rikkoudu tai halkeile yhtä helposti kuin keraamiset kulhot.

Etsi pennun kulhoille pysyvä hiljainen ja turvallinen paikka, jotta sillä on tuttu alue syömistä varten. On parasta jättää pennulle pieni ruokakulho ja isompi vesikulho, jonka täytät vedellä.

Pennun harja tai kampa

Pentusi tarvitsee erityisen harjan tai kamman, jotta voit pitää sen turkin terveenä ja siistinä. Pennun säännöllinen turkinhoito totuttaa sitä kosketukseen ja ihmisten käsiteltävänä oloon, mikä helpottaa tehtävää sekä sinun että koirasi osalta, kun se kasvaa isommaksi ja vahvemmaksi.

Koirille on saatavilla monenlaisia harjoja ja turkinhoitolapasia. Turkinhoitovälineet on tarkoitettu tietyille karvapituuksille, joten on tärkeää valita pentusi turkille sopiva harja.