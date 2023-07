Koiranpennun sosiaalistaminen

Yleinen väärinkäsitys on, että pennut on pidettävä sisätiloissa kunnes ne ovat saaneet molemmat perusrokotteensa. Vaikka koiranpennut ovat herkempiä monille sairauksille, se ei tarkoita, että niitä ei voisi viedä ulos ollenkaan. Jos olet varovainen ja viet pentua vain paikkoihin, joissa infektioriski on alhainen, voit aloittaa ulkoilun heti 7-8 viikon iässä, kun pentu tulee uuteen kotiin.