Koiranpennun käytöksen ymmärtäminen

Yleinen merkki pennun leikkisyydestä on stereotyyppinen "jousi". Tämän asennon lisäksi leikkisän pennun voi tunnistaa myös liioitelluista liikkeistä. Pennun houkutteleminen hauskaan leikkiin, kun tällaista kehonkieltä on havaittavissa, on hieno tapa varmistaa, että pentu saa paljon fyysistä ja henkistä stimulaatiota.