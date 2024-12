Dès le lever du jour, des enveloppes rouges seront dissimulées dans 10 lieux emblématiques de la capitale parisienne. Chacune de ces enveloppes contient un précieux carton, indiquant le magnifique cadeau remporté ainsi que l'adresse de notre boutique l'Atelier Royal Canin où devront se rendre les participants pour récupérer leur précieux sésame .

À la clé de cette chasse aux trésors audacieuse ? La chance de remporter l'un de ces 10 cadeaux exceptionnels :



Six mois d'alimentation Royal Canin adaptée aux besoins de son compagnon (chien ou chat) pour 5 gagnants.

Un distributeur de croquettes connecté PHILIPS

Un week-end à La Grande Odyssée VVF pour 2 personnes

Un bon d’achat d’une valeur de 100 euros à utiliser à l’Atelier Royal Canin

2 parures exclusives Bandit Paris : un collier, une laisse ainsi qu’une médaille personnalisée pour sublimer le style de chaque animal

Mais ce n'est pas tout ! Si vous n'avez pas eu la chance de trouver une enveloppe rouge, continuez d'enquêter car des enveloppes blanches sont également dissimulées dans les mêmes lieux. Ces enveloppes blanches vous permettront de participer au tirage au sort “La niche de Noël” à l’Atelier Royal Canin pour tenter de remporter 15 cadeaux supplémentaires : un séjour Verydogtrip, une fontaine à eau Philips, des parures Bandit Paris et bien plus encore...

Le tirage au sort se tiendra 7 décembre à 18h30 au sein de l’Atelier Royal Canin, 142 boulevard Saint-Germain - 75006 Paris. Les gagnants tirés au sort seront contactés par l’équipe de l’Atelier Royal Canin et seront invités à se rendre à la boutique pour récupérer leur lot.

Comment participer à la chasse aux trésors?

La chasse aux trésors est gratuite et ouverte à tous, pour participer à cette aventure grandeur nature rien de plus simple :

en story au fur et à mesure de la journée Suivez notre compte @royalcaninfrance sur Instagram : les indices seront dévoilésau fur et à mesure de la journée Lorsqu'un indice est dévoilé, partez à la recherche de l'enveloppe rouge ou des enveloppes blanches Si vous trouvez une enveloppe rouge, venez récupérer votre cadeau dans notre boutique l’Atelier Royal Canin Si vous trouvez une enveloppe blanche, venez participer au tirage au sort ‘La Niche de Noël’ directement dans notre boutique l’Atelier Royal Canin

Comme @badouchatelain, @seven_malinois, @milo_de_montmartre, @carolineszpira, participez à cette grande exploration parisienne et partez à la recherche de cadeaux exceptionnels !

L’Atelier Royal Canin, un lieu incontournable en plein coeur de Paris

Niché au cœur de Paris, au 142 Boulevard Saint-Germain, l’Atelier Royal Canin est bien plus qu’une boutique de proximité ! C’est un véritable lieu de vie qui encourage à échanger autour de la nutrion et du bien-être des chats et chiens. Vous y trouverez tous vos aliments Royal Canin préférés, adaptés aux besoins uniques de votre animal mais aussi la nouvelle gamme d’accessoires Bandit Paris, associant élégance, modernité et praticité.