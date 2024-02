DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Mini Adult en sauce est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre petit chien adulte et convient aux chiens de petite taille de plus de 10 mois pesant jusqu’à 10 kg. Les nutriments spécifiques que contient la formule ROYAL CANIN® Mini Adult en sauce contribuent au renforcement de la santé digestive de votre chien, ainsi qu’au maintien du bon équilibre de sa flore intestinale. Parce que les chiens de petite taille comme le vôtre ont souvent des besoins énergétiques élevés, ROYAL CANIN® Mini Adult en sauce est élaboré à partir de nutriment qui contribuent à combler ses besoins énergétiques tout en aidant votre chien à maintenir un poids idéal. De plus, ROYAL CANIN® Mini Adult en sauce est également enrichi en nutriments qui agissent pour maintenir la peau et le pelage de votre chien adulte en pleine santé, comme les acides gras oméga-3 EPA et DHA. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Mini Adult en sauce est également disponible sous forme de croquettes croquantes et savoureuses. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chien reçoit la quantité d’aliments humides et secs adéquate pour un bénéfice optimal.

Voir plus