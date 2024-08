DÉTAILS DU PRODUIT

Compagnon intelligent, alerte, actif et à la silhouette harmonieuse, le Caniche est une race de chien aux longues oreilles et au pelage bouclé pleine d’élégance et de fierté. ROYAL CANIN® Caniche mousse est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte et convient aux Caniches de plus de 10 mois. ROYAL CANIN® Caniche mousse est conçu pour maintenir le tonus musculaire de votre Caniche et améliorer sa condition physique générale. Comprenant des nutriments optimaux, ROYAL CANIN® Caniche mousse entretient la santé de la peau de votre chien pour qu’il conserve son beau pelage laineux. La texture de la formule ROYAL CANIN® Caniche mousse est spécialement adaptée pour offrir une palatabilité accrue afin de satisfaire l’appétit de tous les Caniches, même les plus difficiles ! Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Caniche en Mousse est également disponible sous forme d’aliment sec en croquettes savoureuses et croquantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chien reçoive la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.

