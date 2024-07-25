Royal Canin 基金會

Royal Canin 基金會於 2020 年 12 月 8 日成立，支持不同類型有關寵物共融的主題活動，讓世人無論對人類或寵物都更為友善，以展現貓狗在社會上無可取替的獨特地位。



全球永續發展總監兼 Royal Canin 基金會行政專員 Fabrice Mathieu 表示︰「我們想強調，貓狗能為我們的生活帶來很多好處。對於寵物可以為人類的健康和福祉帶來正面影響的項目，我們都會積極資助以表支持。」



Royal Canin 基金會為全球不同的項目提供財政及組織上的支持，以提升寵物對人類健康與福祉的支援。這些項目涵蓋三大範疇，包括工作犬的健康與福利、寵物支援人類健康與醫療需要。



於 2021 年，基金會的董事會將投放近 100 萬美元，用於支持 10 多個項目，當中均由 Royal Canin 相關夥伴提案，並於 44 個項目當中投選出來。

犬隻偵測乳癌 ︰基金會現正支持法國 Institut Curie 的 Kdog 研究項目，該項目旨在研發一個清晰而有效的犬隻偵測癌症方法。乳癌腫瘤會散發一種氣味，而透過測試發現犬隻能偵測這種氣味，成功率更逾 90%。Kdog 正為從事醫學檢測的科學組織，尋求開發相關科學方案，包括偵測儀器及規定、相關認證培訓及指引等。





訓犬師與醫學偵測犬導師的認證培訓 ︰這是一個法國及加拿大基於犬隻能夠偵測多種人類危疾的研究項目，例如癌症、癲癇症、帕金森症及新冠肺炎等。在法國及加拿大，獸醫學院、支援訓犬師的專家以及醫科大學正合作推行醫學偵測犬訓練員之認證培訓，以提供相關標準方法與知識交流。這套方法將用於 Institut Curie (法國)所開發的科學方案，供任何欲建立犬隻偵測相關的團隊使用。





訓練醫療偵測犬偵測新冠肺炎 ︰Medical Detection Dogs 是一家英國註冊慈善機構，致力於研究犬隻偵測人類疾病氣味的能力，而基金會現正支持其中一個項目，以確定新冠肺炎是否具有可被受訓犬隻識別的氣味；而另一目的是希望醫療偵測犬能在入境口岸及公共場所提供快速、非入侵性的新冠肺炎篩檢服務。





犬隻在自閉症兒童溝通技巧訓練之角色︰在波蘭，Po To Jestem 協會專門訓練犬隻進行動物輔助治療以及成為導盲犬。該協會在基金會的支持下，將為自閉症兒童建設一個富有安全感的設施，每週將有 20 多名自閉症兒童與訓練有素的犬隻相處，以提升他們非語言的溝通技巧。

Royal Canin 基金會的成立，體現了法國皇家致力成為一個目標明確的組織之承諾，而最重要的是，讓大家知道貓狗能讓世界變得有多美好！