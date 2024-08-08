常見問題解答
產品成份
寵物健康及餵飼
● 如何存放 Royal Canin 產品（濕糧和乾糧）的方式最好？
每種產品的存放方式或會不同，建議遵循包裝上的相關建議。
● 如何存放 Royal Canin 已拆封的產品（濕糧和乾糧）最好？
有關於濕糧與乾糧產品的存放方式，請遵循包裝上的說明。濕糧在打開後應立即使用。乾糧應在打開後請立即密封，或將乾糧轉移到一個乾淨的密封容器中，可避免光線和濕氣進入容器內，並盡量在4至6星期內內食用完畢。
● 打開包裝後，我的寵物食品能保鮮多久（濕糧和乾糧）？
乾糧在理想情況下，應妥善保存在我們的保鮮袋中，每次餵食後，請擠壓出保鮮袋內多餘的空氣並密封好。乾糧儲存的方式請根據包裝上的建議，並4至6星期內食用完畢。
濕糧在開封後當下是最新鮮的，建議立即食用。 如果濕糧當下沒有吃完，應該放在冰箱裡，盡快在三天內食用，並存放在有蓋且乾淨的容器內。
● 我可以給乾糧加水嗎？該如何加水？加水浸濕了的乾糧，可以放幾耐？
一般來說，我們建議不要給乾糧加水，因為它會稀釋香氣，影響食用的適口性。然而，如果您需要給乾糧加水，建議必須使用新鮮乾淨的水，並立即食用。
● 我可以加熱我的寵物食品嗎？
一般來說，建議不要加熱或重新加熱寵物食品，以避免破壞維他命A、D、E和B等基本營養素。如果你在特殊情况下需要加熱寵物食品，建議將食品加熱不超過37°C，這樣對食物的營養影響將最小。如要使用微波爐加熱，請謹慎使用因為根據食物類型的不同，加熱可能不均勻，並且可能會產生熱點。
● 我可以冷凍我的食品嗎？可以冷凍多久？
建議不要冷凍Royal Canin的食品，因為冷凍會改變解凍後濕糧的結構，並會影響其適口性。 對於乾糧，解凍過程中會積聚水分，微生物也會生長。如果特定情况下，主人需要冷凍濕糧，從營養角度來看，食物可以冷凍長達3週。