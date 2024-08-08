"許多飼主可能因為過敏或預防過敏所以需要無麩質或無穀類的飲食，因為小麥是唯一含有麥膠蛋白 (gliadin) 的穀物， 是一種導致人類麩質過敏症的蛋白質。但直至現時為止，還沒有任何證據證明貓會發生麩質過敏，而狗則只有在愛爾蘭雪達犬（Irish Setter）出現過。貓犬最常見的食物過敏蛋白質來源，是牛肉、乳製品、雞肉和魚肉而並非麩質。

寵物食品中使用的小麥麩質，是必需胺基酸 (蛋白質的組合成份)的優質來源。它補充了動物性成分缺少的營養素，幫助提供給寵物的最佳營養配方。除了蛋白質，穀物是寵物餐食中優質的熱量來源，幫助帶來完整且均衡的營養。

ROYAL CANIN®，對於任何事都抱持科學態度。在有證據證實無穀類或無麩質飲食對寵物有益之前，我們不會單純只因為人類的飲食潮流而生產貓犬食品。"