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健康體重對於貓咪的一般健康至關重要。 以下是四大簡單方法，維持您貓咪的健康體重和美好體型。
量度貓咪體重並非檢查他們是否超重的唯一方法。 您可以向獸醫了解如何運用「身體狀況評分」，以掌握貓咪的體重是否健康。
玩樂時間是讓貓咪持續得到刺激、活動和維持健康體重的關鍵， 而運動量需視乎其不同因素而異，例如年齡、體重和品種。
很多寵物主人都覺得，他們的貓咪需要更多食物，但實際上並不然。 這意味著很多貓都吃得過量，這不但會引致體重增加，更會引起其他健康問題。
減重往往比預防增磅來得困難，因此，請務必在養動物的第一天就養成健康的習慣和行為。
說到成功，應要較多著重持久減重，要非執著於達到「完美體重」。 除非完全改變了壞習慣，否則長期體重管理便無法成功。
若對愛貓的健康有任何疑慮，請聯絡獸醫以尋求專業、專門的意見。