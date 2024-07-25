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健康體重由健康習慣開始

健康體重對於貓咪的一般健康至關重要。 以下是四大簡單方法，維持您貓咪的健康體重和美好體型。

成年英國短毛貓與身體狀況評分插圖的黑白照

想要知道體重是否健康，並非單靠磅重

量度貓咪體重並非檢查他們是否超重的唯一方法。 您可以向獸醫了解如何運用「身體狀況評分」，以掌握貓咪的體重是否健康。

健康體形
成年英國短毛貓一邊玩著紅球一邊彈跳的黑白照，其背後有一幅計時器插圖

健康運動包含玩樂

玩樂時間是讓貓咪持續得到刺激、活動和維持健康體重的關鍵， 而運動量需視乎其不同因素而異，例如年齡、體重和品種。

健康活動
成年英國短毛貓吃著紅碗裡的美食之黑白照

健康份量比您想像的要小

很多寵物主人都覺得，他們的貓咪需要更多食物，但實際上並不然。 這意味著很多貓都吃得過量，這不但會引致體重增加，更會引起其他健康問題。

健康份量
年幼緬因貓在生長線插圖前躺下的黑白照

健康成長是終身事業

減重往往比預防增磅來得困難，因此，請務必在養動物的第一天就養成健康的習慣和行為。

健康成長

說到成功，應要較多著重持久減重，要非執著於達到「完美體重」。 除非完全改變了壞習慣，否則長期體重管理便無法成功。

Royal Canin 小型動物醫學教授；英國利物浦大學 Royal Canin 體重管理診所主任 Alexander J. German
成年緬因貓站在白色背景前的黑白照

尋找獸醫

若對愛貓的健康有任何疑慮，請聯絡獸醫以尋求專業、專門的意見。

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