如果貓咪比其理想體重超出 10% 至 20%，即被視為超重 - 尤其是如果其體重緩慢增加。 最好的追蹤體重方法，就是定期採取「望．感．秤」三大步驟。

第一步，觀察貓咪的行為。 他們是否有些昏昏欲睡，很快就會疲倦？ 第二步，檢查他們的腹部有否鬆垂，或您是否可以看見其腰部，以及腹部線條向上斜。 之後，檢查他們的肋骨。 您是否輕輕按就能感覺到其肋骨？ 第三，量度貓咪的體重然後記錄下來，這樣您便可以與下次磅重比較。 您的獸醫會使用「身體狀況評分」並根據您貓咪現時的體重，標出其理想體重。

這種監察至關重要，因為超重的貓咪很可能會患上嚴重且危及生命的疾病， 例如糖尿病、癌症、骨關節炎、心血管疾病，甚至是會增加患上尿道疾病的風險。 因此，保持貓咪體型對於維持健康生活來說，至關重要。

重要的是要從一開始就檢查您小貓的重量和形態，並定期監察，以確保牠們發育成為健康的成年貓咪。 小貓一到家，就定期給它們稱重。 如果你沒有適合尺寸的體重秤（例如嬰兒體重秤），您只需在踏上家用體重秤時抱着小貓，並減去您自己的體重，就可以稱一下小貓的體重。 除了重量，當你撫摸牠們時，也可輕易注意到一些細節。

首先，當您用指尖按摩時，您應能很容易地感覺到牠們的肋骨。 接下來，問您自己幾道問題： 望住我家小貓時，我能從上方看到明確的腰圍線條嗎？ 從側面看時，牠們的腹部是否收在肋骨後面？ 如果不是，並且它們看起來呈桶狀，您的小貓可能超重。

您從一開始越熟悉檢查您家小貓的形態，你就越有可能發現需要專業關注的變化。