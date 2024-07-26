想要知道體重是否健康，並非單靠磅重
甚麼是貓咪的身體狀況評分？
甚麼是貓咪的身體狀況評分？
獸醫只要運用身體情況評分，便可以輕鬆地查出您的愛貓是否超重或體重不足。 不過，磅重並不足以確定其體型是否健康，因此評分還會評估他們的外觀和感覺。
身體情況評分使用 9 分制 - 1 代表消瘦， 9 代表肥胖。評分的三大主要因素如下：貓咪的肋骨、腰部和腹部。 獲得 5 分的貓咪，體型最為理想。 亦即是說，他們比例均勻，您可以輕易的就摸到其肋骨、從上方看下去可見其腰，以及從側面看，腹部線條應向上斜。
您的獸醫可以協助您計算出貓咪的身體情況評分。 亦請務必帶您的貓咪定期到獸醫處檢查，讓獸醫監察貓咪隨年齡增長期間的體型變化。
貓咪超重有甚麼跡象？
如果貓咪比其理想體重超出 10% 至 20%，即被視為超重 - 尤其是如果其體重緩慢增加。 最好的追蹤體重方法，就是定期採取「望．感．秤」三大步驟。
第一步，觀察貓咪的行為。 他們是否有些昏昏欲睡，很快就會疲倦？ 第二步，檢查他們的腹部有否鬆垂，或您是否可以看見其腰部，以及腹部線條向上斜。 之後，檢查他們的肋骨。 您是否輕輕按就能感覺到其肋骨？ 第三，量度貓咪的體重然後記錄下來，這樣您便可以與下次磅重比較。 您的獸醫會使用「身體狀況評分」並根據您貓咪現時的體重，標出其理想體重。
這種監察至關重要，因為超重的貓咪很可能會患上嚴重且危及生命的疾病， 例如糖尿病、癌症、骨關節炎、心血管疾病，甚至是會增加患上尿道疾病的風險。 因此，保持貓咪體型對於維持健康生活來說，至關重要。
重要的是要從一開始就檢查您小貓的重量和形態，並定期監察，以確保牠們發育成為健康的成年貓咪。 小貓一到家，就定期給它們稱重。 如果你沒有適合尺寸的體重秤（例如嬰兒體重秤），您只需在踏上家用體重秤時抱着小貓，並減去您自己的體重，就可以稱一下小貓的體重。 除了重量，當你撫摸牠們時，也可輕易注意到一些細節。
首先，當您用指尖按摩時，您應能很容易地感覺到牠們的肋骨。 接下來，問您自己幾道問題： 望住我家小貓時，我能從上方看到明確的腰圍線條嗎？ 從側面看時，牠們的腹部是否收在肋骨後面？ 如果不是，並且它們看起來呈桶狀，您的小貓可能超重。
您從一開始越熟悉檢查您家小貓的形態，你就越有可能發現需要專業關注的變化。
如何助超重愛貓減重
幸運的是，協助貓咪減輕體重是有可能的！ 幫他們減重並協調他們維持理想體重，可以提高他們的生活品質。 有顯示指出，擁有健康體重的貓咪比起肥胖的貓咪更長壽。
當貓咪攝取的卡路里比起他們消耗的多，他們便會超重，因此首先要做的是要解決食物的問題。 請就專為超重貓咪而設的配方食物向獸醫查詢，因為如果您只是將他們現時所吃的餐點份量減少，可能會導致營養不足。 請遵照包裝上的份量餵飼，並給他們空間獨自進食。 貓是孤獨的獵人 - 如果讓他們與其他貓咪共用進食空間，可能會令他們產生壓力引起的問題，例如進食過量。
定期進行體能活動對於維持貓咪的健康體型以及其整體健康，亦同樣至關重要。 請為您的愛貓準備大量玩具和攀爬物件，尤其是如果他們主要在室內活動；此外，亦請每天與他們定期玩耍。
與獸醫討論
如果您對貓咪的體重或體型有任何疑慮或問題，請務必諮詢獸醫。 他們可以確定您的愛貓是否超重，並樂意為您提供照顧方案。
在改變貓咪的飲食和生活習慣，或作出任何可能影響其健康的決定之前，請務必先與獸醫討論。
每隻貓咪都是獨一無二，因此獸醫會針對您的愛貓度身制定合適的專屬建議。 這些建議不但基於其品種、年齡和性別而得出，更會考慮任何現有的健康狀況以及他們是否已接受絕育手術。