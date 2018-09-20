保持健康飲食習慣，減少零食次數

建立良好的餵食行為，將幫助您的愛貓保持健康體重，同時避免養成貓咪叫討更多食物的習慣。您可以給寵物餵食成貓飽足感處方袋裝濕糧，它能為貓貓提供長時間的飽足感，有效控制討食。零食會讓每天攝取的熱量大幅增加，容易導致貓咪發胖，甚至降低進食主食的意欲。您日常投餵給貓咪的零食份量應有所限制，並將零食的份量計入整體食物的配給量當中，避免愛寵攝入過多熱量。多餐投餵方式也能讓貓咪持續保持飽腹感，不會一直討要零食，有利於控制成貓體重。

您還需要注意，貓咪在絕育後食慾會增加，如果沒有控制好進食量，非常容易讓貓咪攝入過多熱量，導致體重增加。這一階段推薦您給愛寵餵食Royal Canin的絕育貓飽足感健康管理配方f，它可以藉由纖維素來調節貓咪食慾，減少能量攝入，幫助貓咪控制體重。

日常飲食中，您可以按照Royal Canin寵物食品包裝上的建議份量準備愛貓的食物，必要時使用廚房食物秤測量。雖然您可能覺得份量太少，但Royal Canin的成貓體重控制加護配方有合宜的蛋白質含量，可以幫助貓咪維持理想體態，為您愛貓提供足量的卡路里。

此外，您還需要每天監督愛貓喝水，充足水分能協助牠們消化食物，預防泌尿問題。很多貓咪平時不愛喝水，導致身體攝入水分不足，體內容易形成結石。您可以給寵物餵食成貓體重控制加護主食濕糧，讓貓咪可以在進食過程中攝入水分，幫助維持健康水平。除濕糧外，不少貓主人也會採用給寵物餵食混合乾濕糧的方法，讓貓貓能找到自己偏好的食物質地。

根據貓咪年齡選擇合適的貓糧

不同年齡和生活方式的貓咪需要不同的營養，以協助牠們維持健康體重。您需要時時關注貓咪的成長，並根據牠們的需要調整飲食。

幼貓從四週成長到四個月大時，正處於身體快速發育階段，需要營養豐富的貓糧來促進牠們快速成長。但此時牠們的消化系統還未發育完全，需要準備富含能量且容易消化的貓糧，以免引起腸胃不適。平時您需要定期檢測幼貓體重，並根據牠們發育情況來調整食物份量。

推薦您給愛寵餵食幼貓主食濕糧，這款貓糧專為幼貓乳牙設計，特別適合幼貓的大小、質地、口感。還添加具科學實證之營養複合物，包含維生素E和維生素C，支持幼貓免疫系統的發展。

絕育對貓咪的體重有非常大影響，牠們在術後幾天所需的能量下降30%，但食慾卻大大提高。因此，貓絕育後很容易出現體重上升，造成肥胖問題。您可以準備Royal Canin專門研發的絕育貓飽足感健康管理配方*，配方含有纖維素，幫助絕育貓調節食慾，並維持理想體重。配方成分中的均衡礦物質還有助於維持泌尿系統健康，預防產生結石，讓貓貓手術後能健康恢復。

在貓懷孕期間，母貓所需的能量會增加，直到妊娠結束時，牠攝取的能量會比平常多出70%！專為懷孕或哺乳貓咪所設計的離乳貓與母貓主食濕糧十分理想，因為當中富含脂肪，並且可幫助母貓產乳餵食幼貓。

如果您不清楚如何為貓咪挑選合適的貓糧進行餵食，您也可以去咨詢獸醫。他們會根據您愛貓體型、年齡以及日常生活作息，為您推薦絕育貓飽足感健康管理配方、成貓飽足感處方袋裝濕糧和餵食時間，幫助您的愛貓保持健康體重。不 清楚自家愛寵是否有肥胖問題的主人，也可以閱讀貓咪的標準體重應是多少？了解貓咪體重的警號！