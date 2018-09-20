肥胖是貓的重大問題，例如，英國有四分一的貓被歸類為肥胖。 肥胖可能對貓的壽命和整體健康造成嚴重的影響，但只要有正確的減重計劃，有 80% 至 90% 的貓都能回復理想體重。

正確的飲食幫助愛貓減重

愛貓的減重飲食有三大原則： 減少卡路里攝取量、管理減重飲食期間的飢餓感，以及調整必需營養素的份量以平衡整個配方。 這樣有助確保您愛貓的營養攝取均衡、有飽足感，並且大幅減少熱量。

若只是減少愛貓平常的餵飼份量，並不是減重的有效方式。 在某些情況下，這樣做甚至可能會導致愛貓得不到必需營養素。

專屬減重配方通常蛋白質含量比一般配方高，有助維持肌肉量，也就是少脂肪、高礦物質與維他命含量的飲食。 這種飲食也能促使有效營養素來幫助關節保持健康靈活，以及讓皮膚和皮毛保持健康狀態。

近期最新的獸醫配方是採用特定纖維混合搭配的配方，有助維持貓的飽足感，進而減少乞食行為，提高減重計劃的成功率。

另一種幫助愛貓減重的方式，就是在家中多處為她們準備大量乾淨的水。 這樣可以確保他們喝足夠的水來幫助消化。