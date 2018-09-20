如何助愛貓減重
肥胖是貓的重大問題，例如，英國有四分一的貓被歸類為肥胖。 肥胖可能對貓的壽命和整體健康造成嚴重的影響，但只要有正確的減重計劃，有 80% 至 90% 的貓都能回復理想體重。
正確的飲食幫助愛貓減重
愛貓的減重飲食有三大原則： 減少卡路里攝取量、管理減重飲食期間的飢餓感，以及調整必需營養素的份量以平衡整個配方。 這樣有助確保您愛貓的營養攝取均衡、有飽足感，並且大幅減少熱量。
若只是減少愛貓平常的餵飼份量，並不是減重的有效方式。 在某些情況下，這樣做甚至可能會導致愛貓得不到必需營養素。
專屬減重配方通常蛋白質含量比一般配方高，有助維持肌肉量，也就是少脂肪、高礦物質與維他命含量的飲食。 這種飲食也能促使有效營養素來幫助關節保持健康靈活，以及讓皮膚和皮毛保持健康狀態。
近期最新的獸醫配方是採用特定纖維混合搭配的配方，有助維持貓的飽足感，進而減少乞食行為，提高減重計劃的成功率。
另一種幫助愛貓減重的方式，就是在家中多處為她們準備大量乾淨的水。 這樣可以確保他們喝足夠的水來幫助消化。
讓愛貓培養正確的餵食行為
為了讓您的愛貓可以有效減重，您必須按照飼料包裝上的說明或根據獸醫的建議，使用磅秤測量並給予確切的份量。 視乎特定配方而定，貓咪的乾糧一般都有很高的熱量，因此很容易不小心就過度餵食。 因此，使用磅秤並遵照指南的說明，是協助愛貓成功減肥的最好方式。
如果貓咪出現毫無節制地進食的情況，而且無法控制其食物攝取量，建議將每日食物份量分成小等分，利用少量多餐的方式控制其熱量的攝取。 同樣，請勿讓他們吃餐桌剩食，因為這可能會增加他們攝取的熱量；如果要給他們零食，亦應計算在每日整體飲食之中。
請就有關貓咪體重減少的理想速度向獸醫尋求建議，另外，速度亦不應太快。 如果貓咪減重速度太快，其身體可能會認為自己營養不良，進而導致發生嚴重的肝臟問題。
鼓勵貓咪運動和減肥
視您的愛貓體重而定，一開始他們可能會不太願意玩遊戲。 但是，只要逐漸將玩耍加入他們的日常生活習慣中，他們就可以運動並消耗多餘的卡路里。
您可以在家裡做布置安排，讓他們有足夠的選擇可以玩耍，進而鼓勵他們多運動。 為您的寵物準備一個可以跳躍和休息的跳台或多層設計，還有寵物可以在您不在家的時候玩的玩具，亦即是食物玩具；這種玩具可以讓貓咪透過玩玩具的方式取得食物，這對他們來說很有趣，而且可以激發他們的狩獵本能。 對於體重超重的貓咪來說，每天玩兩次、每次兩分鐘是個很好的開始；當貓咪的活動力增加時，玩耍的次數和時間可以逐漸增加。
維持健康體重
當貓咪成功減重之後，請務必協助他們維持健康良好的生活方式，而不是反覆變胖又要減肥。 您可以至少每六個月檢查一次貓咪來管理這個問題；如果貓咪的體重超過正常體重 5% 以上，就要採取行動、調整餵食方式和貓咪的飲食以適應不斷變化的情況。
在為愛貓測量體重時，每次請務必使用相同的磅秤以避免出現誤差；這些誤差可能導致以控制飲食方式減重的成效欠佳。
採用正確的減重計劃，您的愛貓一定會感覺更健康、更快樂。 在開始協助貓咪減重之前，請先徵詢獸醫的意見，因為他們可以為您提供貓咪的目標體重及最佳飲食建議相關資訊。
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