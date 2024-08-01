健康 - 區分差別所在
我們自 1968 年以來一直在深入而透徹地研究貓和狗的獨特健康需求。 我們從中發現，在營養方面最細微的分別亦會使您的愛寵在生活和健康上出現很大的差異。
您知道甚麼是「度身定製的營養配方」嗎？
每道個別營養配方都是針對您的愛寵獨特健康需求而設計，提供個別寵物所需的天然抗氧化劑、
維生素、纖維、益生菌和礦物質的準確份量。
專業配方
以德國牧羊犬為例： 我們都因他們的勇氣、忠心和聰明而愛上他們。 但是，儘管他們擁有強大的身心能力，他們的腸胃卻非常敏感，因此我們使用極易消化的蛋白質和特定纖維來製作配方，以幫助其內部與外部保持堅固。
滋養他們的天性
一隻健康的傑克羅素犬可以跳到自己高度的六倍之高。 以特別精選的蛋白質和抗氧化劑滋養他們令人讚嘆的天生潛力，滿足他們獨特的需求。
度身定製配方，滿足獨特的需求
不少寵物的下顎形狀都不一樣，進食行為亦各有差異，因此怎麼吃飯便變成了一件傷腦筋的事。 為了解決不同寵物的進食問題，我們不僅度身定製了營養滿分的食譜，亦同時設計了不同形狀和結構的粗粒食物，讓每隻寵物都可以找到適合自己的進食方式。
成果
成果就是：切合寵物的特殊健康需要而進行精準設計所得的營養配方。 您的愛寵因而能夠吸收完整且均衡的營養素和胺基酸，幫助他們增強肌肉、維持身體健康及發展強力的免疫系統。 讓他們有充足的能量茁壯地成長，過著最健康的理想生活。
為每一種健康需求度身定製
每一隻貓、每一隻狗都是獨一無二的，而他們的健康所需亦一樣，需要專門度身定製。 不過，這些健康需求通常是他們體型、品種或生活方式上的特徵。 邀請您探索我們的營養系列，了解我們如何協助每一隻愛寵過得更健康。