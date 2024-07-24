貓主食濕糧全系列
質地細緻營養更好吸收，提高水份攝取量維持愛貓健康
您的貓咪也不愛喝水嗎？水分攝取不足，就比較容易引起腎臟或泌尿道等健康問題。若您的愛貓平時很少主動喝水，就只能依賴食物來補充所消耗的水分。
Royal Canin貓咪主食濕糧/罐頭系列，不但富含肉類蛋白質、香氣十足適口性高，還可幫助貓咪補充額外的水分，是乾糧之外的營養主食好選擇。
香氣十足，適口性更高
貓咪濕食與乾糧相比還有一個好處，就是能散發出更濃郁的香氣，因為貓對嗅覺的依賴多於味覺，因此香氣對牠們來說很重要。貓的嗅覺通常比普通人類強，而人類的舌頭味蕾大約是貓舌的二十倍。
對毛孩來說，最理想的食物除了能提供最好的營養，還必須讓您可以輕鬆餵食，才能讓心愛的毛孩吃得開心、活得更健康。
貓主食濕糧/罐頭全系列
專業獸醫推薦 貓主食濕糧/罐頭全系列
乾濕換餵，加倍呵護
為什麼「乾濕換餵」對貓咪健康非常重要？這是因為可以維護牠們的泌尿系統、降低卡路里攝取，並幫助咀嚼吃力的貓咪在進食上提升舒適度。既然能構成吸引貓咪敏感的嗅覺感官，因而貓咪會偏好濕食，促發食慾。
儘管如此，乾糧也有其重要優勢，好比透過咀嚼減少牙菌斑、保持口腔健康。乾糧也能放在碗內或餵養玩具中，不用擔心變質，讓貓咪一整天都可以持續獲得食物。透過乾濕換餵的方式為飲食加入變化，讓貓咪在飲食上更為豐富、健康。
如何讓毛孩安全換食
乾濕混合餵食能以交替或組合的方式來餵食，至於混合方法則取決於毛孩的偏好。但應該讓毛孩慢慢適應混合餵食，至少要一周的換食時間，避免消化不良。