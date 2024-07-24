您的貓咪也不愛喝水嗎？水分攝取不足，就比較容易引起腎臟或泌尿道等健康問題。若您的愛貓平時很少主動喝水，就只能依賴食物來補充所消耗的水分。





Royal Canin貓咪主食濕糧/罐頭系列，不但富含肉類蛋白質、香氣十足適口性高，還可幫助貓咪補充額外的水分，是乾糧之外的營養主食好選擇。