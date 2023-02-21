FCN 成貓消化道加護配方
貓咪乾糧
你的貓咪的消化系統是否容易敏感? 敏感的胃和消化道可能會導致大量品質差的便便，這可能代表消化不良。 ・實證效果：超過95%貓咪在餵飼ROYAL CANIN®消化道加護配方乾糧10天後*，便便品質變得健康。 *Royal Canin研究數據
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
有腸胃敏感？
你的貓會有腸胃敏感的情況嗎？腸胃和消化道敏感可能會導致生成大量的劣質便便，同時也可以是消化不良的表現。此外，吞得太快而沒有足夠的咀嚼也可能會導致反吐。
消化道健康
這種有針對特定營養需要的配方產品有什麼好處呢？消化道健康成貓配方中含有精確均衡的營養成分，能夠支援消化道健康。主要達至兩大作用：• 易於消化：消化道健康成貓配方中含有高度易消化的蛋白質（L.I.P. *）。而當中建基於益生元（FOS：果寡糖）及纖維（包括洋車前草）的混合成分，有助維持腸道間菌叢平衡並調節腸道蠕動。（* L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質（超過90％），有助維持消化道健康及便便質量。）• 促進咀嚼及減緩進食速度：消化道健康成貓配方的環形食物顆粒設計有助減慢貓在進食時的速度以及讓牠們需徹底咀嚼食物，有助消化。
經過驗證 / -49％ / 減少糞便 / 10天 / 高度易消化蛋白質 / 益生元（fos）及洋車前子
配方10天後的效果：由於改善了腸胃及營養吸收，所生成的糞便減少了49％*。 * Royal Canin 2014內部研究 - 與餵飼保養食物的成貓作比較。
維持泌尿系統健康
配方含有均衡的礦物質成分，有助讓成貓的泌尿系統保持健康。
添加劑(每公斤)：營養添加劑：維生素A 12500 IU、維生素D3 700 IU、鐵(3b103) 34mg、碘(3b201、3b202):3.4mg、銅(3b405、3b406):10mg、錳(3b502、3b504): 44mg、鋅(3b603、3b605、3b606):126mg、硒(3b801、3b811、3b812):0.05mg - 技術性添加物：沉積礦物鹽:10g - 防腐劑 - 抗氧化物。
營養成分分析：水分5.5%、蛋白質38%、脂肪含量15%、粗纖維3.3%、粗灰分8.2%、NFE30%。
成分：小麥麩質、脫水家禽蛋白、小麥粉、米、動物脂肪、玉米麩質、脫水魚肉、水解動物蛋白、玉米麵粉、植物纖維、礦物質、菊苣漿、洋車前子殼及籽(0.50%)、果寡糖(0.47%)、水解酵母(甘露寡糖來源)。 *L.I.P.：精選高消化性蛋白質具有極易吸收的特性
產品詳情
本配方營養精準均衡，有助支持消化道健康，雙管齊下： ・容易消化：蘊含高度可消化性蛋白質(L.I.P.*)、綜合益生元及纖維素如車前子，改善便便品質。 ・促進咀嚼：環形顆粒乾糧有助貓咪充分咀嚼，以達至良好的消化效果。 *L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性