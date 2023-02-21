FCN 成貓消化道加護配方

消化道健康

這種有針對特定營養需要的配方產品有什麼好處呢？消化道健康成貓配方中含有精確均衡的營養成分，能夠支援消化道健康。主要達至兩大作用：• 易於消化：消化道健康成貓配方中含有高度易消化的蛋白質（L.I.P. *）。而當中建基於益生元（FOS：果寡糖）及纖維（包括洋車前草）的混合成分，有助維持腸道間菌叢平衡並調節腸道蠕動。（* L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質（超過90％），有助維持消化道健康及便便質量。）• 促進咀嚼及減緩進食速度：消化道健康成貓配方的環形食物顆粒設計有助減慢貓在進食時的速度以及讓牠們需徹底咀嚼食物，有助消化。