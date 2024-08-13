我們對可持續發展的願景

作為 Mars, Incorporated 承諾在 2050 年前在其整個價值鏈中實現溫室氣體淨零排放的一部分，ROYAL CANIN® 品牌已承諾在 2025 年前實現碳中和認證，而其首個產品系列亦旨在於 2023 年實現碳中和認證。

ROYAL CANIN® 使用 PAS 2060 碳中和標準 — 這是一個強大且國際公認的標準，而該品牌將在其旅程中以定期且透明的方式如實報告。 在 2025 年，我們為實現碳中和而採取的行動範疇如下：