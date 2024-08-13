我們對可持續發展的願景
Royal Canin 希望改善寵物的生活，將貓咪狗狗的需求放在首位，讓他們獲得最好的健康照護。 此外， 我們以營養為主的理念，可讓我們能夠將食譜及其對環境和社會造成的影響納入考慮，並同時為寵物提供最高品質、有效且安全的營養。 我們的可持續發展不只是這樣： 我們努力不懈，透過多種方式以達成可持續發展的目標，並對社會負責，藉以改善我們對寵物、地球和人類的影響。
Royal Canin 以可持續發展為原則
我們以科學和創新為原則，努力不懈，藉以讓我們的後代和寵物主人擁有一個更健康的地球：
- 採購可持續的原料，以減少我們的碳足跡
- 減少浪費和提高循環性
- 在 2025 年獲得碳中和認證
我們堅信，建立一間可持續發展的公司取決於我們與員工和既得利益者一起建立的共同價值：
- 與我們在全球各地的策略供應商合作，改善供應鏈中對環境和社會造成的影響
- 支援我們的專業合作夥伴，以協助他們以可持續和負責任的方式展開活動
- 確保我們的員工都受過專業培訓，並能夠在 2022 年開始，更了解我們的全球可持續發展策略
我們的碳中和之旅
1.
只要在工廠和辦公室達到百分百的可再生能源目標，同時降低整體的能源消耗量，即可全面轉用可再生能源。
2.
採購永續原料，是採用以營養為主的作法，以及透過重新調整產品配方 (包括改用以永續方式生產的蛋白質來源及低碳強度成分) 以減少碳排放量。
3.
透過大幅提高可回收性、可堆肥性和可重複使用包裝的使用，與 Mars 的永續發展目標保持一致，達成減少浪費和提高循環性。
此外，我們致力整合有助降低氣候影響的業務轉型，從管理方式到員工、供應商和業務合作夥伴的參與，都包括在內。
對於 Royal Canin® 無法完全消除或減少的任何殘餘排放，我們會在高品質、以去除碳排放為主的認證碳權額度方面投放資金。 以去除碳排放為主的碳權按照 SBTi Net Zero 基金會論文制訂。
有關通過全球科學驗證服務公司進行碳中和認證的 Royal Canin® 產品的更多信息，請點此連結
「我們相信，作出大膽的碳中和承諾，可激發大家推動全新且有影響力的想法、行動和成果，並對地球產生有意義的積極影響。」
Loïc Moutault – Mars Petcare Global 總裁
更多環保包裝
身為 Ellen MacArthur 基金會 (EMF) 新塑膠經濟倡議的核心合作夥伴，以及其全球承諾 (從源頭消除塑膠廢料和污染) 之簽署方，我們的願景與 EMF 保持一致，同樣支持包裝永不成為廢物的循環經濟。 直至 2025 年前，我們計劃將所有塑膠包裝實現可回收、可重複使用或可堆肥的目標。 我們還會在我們的塑膠包裝中加入高達 30% 的回收消費後塑膠 — 此做法取決於化學回收的速度和規模，以及食品安全法規的一致性。
在制定配方的同時，我們亦重新思考我們的包裝方式 — 因為我們相信，要推出具有環保概念的產品，包裝亦必須具有環保元素。
與 Royal Canin 基金會一同促進寵物在社會中的正面作用
寵物讓我們的世界變得更美好。 我們的基金會成立於 2020 年，為支持寵物在人類身心健康方面能促進其正向功能之項目上投放資助。
「我們的目的是： 為寵物創造更美好的世界，因為寵物讓我們的生活更美好。這就是 Royal Canin 基金會針對以寵物為中心的人類身心健康相關專項，提供支援的箇中原因。 」
— Fabrice Mathieu，全球可持續發展部門總監
我們對可持續發展的評價
「我們的目標是盡可能避免和減少溫室氣體排放。 為此，我們亦同時與供應鏈合作，因為我們知道，原材料佔了我們的碳排放量 70%。」
Cécile Coutens – Royal Canin 主席
「我們跟從以科學為基礎的方向，針對我們 3,300 個食譜評估當中的碳足跡。 現時，我們為了減少影響地球氣候，因而展開了過去 10 年來其中最大規模的業務轉型。」
Marion Sarteel - 全球可持續發展部門協調員
「我們最重視寵物食品中的營養價值。 透過採購更環保的原料，我們一直嘗試將我們的宗旨與環保意識結合在一起。 例如，我們將某些配方中的魚油以藻油取代，藉以保護野生魚類。」
Camille Usseglio - 歐洲策略採購部門經理
「身為獸醫，我同樣熱愛動物與地球。 透過我們合作夥伴所帶領的『Go Green』計劃，我們在工作場所安裝了蜂箱，藉此保護瀕臨滅絕的黑蜂。」
Marie-Anne Hours - 歐洲科技傳播部門經理
「我的工作是確保我們能以正確且準確的方式，理解永續發展的相關數據，從而有效追蹤成果。 我現在比以往都要更信賴 Royal Canin 及其 8,000 名員工，相信他們能改善我們對生態系統所造成的社會影響。」
Géraldine Merat – 全球可持續發展部門專員
「我們配方中使用的原料，都是根據其營養價值及其對於環境的影響而精心挑選的。 我們會以最有效的方式來處理這些原料 — 這不但可確保原料能提供最優質的營養，同時盡量減低碳足跡。」
Geoffrey Daniel – 配方組合部門經理
「當我們研發新包裝時，可回收性是我們的首要目標之一。 我很高興我能夠為永續發展盡一分力。」
Anne-Laure Lebeux – 全球包裝部門專案管理
「我們堅信，建立一間可持續發展的公司取決於我們和既得利益者，以及為既得利益者建立的共同價值。
Fabrice Mathieu – 全球可持續發展部門經理
Royal Canin®幼貓幼犬成長計畫創新的一步
邁向可持續發展的一大步，照顧幼貓幼犬，也顧及地球的健康。以下是我們的目標：
獲得碳中和認證
我們已經開始一步步邁向2025年的碳中和目標。法國皇家® 幼犬幼貓成長計畫中，所有產品皆獲全球科學驗證服務公司(Science Certified System Global Services)碳中和認證。
若想瞭解更多資訊，請點此連結。
包材設計易於回收
2023年，幼犬幼貓成長計畫將成為法國皇家® 首項使用單一聚乙烯包材的系列產品，包材設計便於地方單位回收再利用。本系列將從歐洲國家4公斤飼料包裝袋開始，逐步展開改變。
可持續發展的營養
產品中部分Omega-3脂肪酸萃取自藻油，而非魚油。藻油對寵物的功效與魚油相若，且能減少Royal Canin®食品中使用的魚類成分。