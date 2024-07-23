我們最重視的就是健康

我們所做的每一件事，都是為了貓咪與狗狗的健康幸福著想 ─ 這就是我們的熱情所在。
緬因貓幼貓躺在白色背景前的黑白照

追求知識

由於我們對貓狗的需求有非常深刻的了解，因此我們能製造出全世界最精準的寵物健康營養飼料。 我們不斷致力學習，對於品質亦從不馬虎。 因此，我們與優秀的科學家、獸醫及行為專家合作，並持續與世界各地的犬貓飼主溝通，了解不同的需求。

成年阿比西尼亞貓站在白色背景前的黑白照

志在呵護寵物健康

我們全心全意地投入寵物營養事業，秉持真誠的熱情一步一腳印，期許為全球的寵物和主人創造一個更美好的世界。

年幼的德國牧羊犬坐在白色背景前的黑白照

寵物優先

我們始終將您愛寵的需求放在首位， 貓犬的需要是 Royal Canin 研發工作的核心，為他們著想的理念持續推動我們在貓犬營養食品的品質上盡善盡美，同時幫助許多貓犬擁有更長壽，更健康的生活。

成年博美犬躺在白色背景前的黑白照

一切都精確

我們豐富的知識和經驗讓我們能夠準確了解寵物的需要，以及掌握他們所需的營養素，使他們保持最佳狀態。 這種精確性確保我們的產品在各方面都能維持高品質狀態，涵蓋了形狀、質地、美味與消化程度，以及食品安全和可追蹤性。

尊重動物本性

我們尊重貓犬，因他們是令人讚嘆的動物。 這種尊重源於對其天性與獨特功能需求的深刻了解。 這影響了我們在產品和服務上所做的每項決策，同時塑造了我們的企業模式。

成年俄羅斯貓坐在白色背景前的黑白照

可持續發展

我們推行的可持續發展策略確保我們對寵物、人類和地球展示應有的尊重。

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獲得所需的答案

專家解答有關寵物健康、Royal Canin 和我們產品的最常見問題。

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致力提供優質產品

營養品質和產品安全是我們全球營運的核心所在。

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