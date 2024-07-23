我們最重視的就是健康
我們所做的每一件事，都是為了貓咪與狗狗的健康幸福著想 ─ 這就是我們的熱情所在。
追求知識
由於我們對貓狗的需求有非常深刻的了解，因此我們能製造出全世界最精準的寵物健康營養飼料。 我們不斷致力學習，對於品質亦從不馬虎。 因此，我們與優秀的科學家、獸醫及行為專家合作，並持續與世界各地的犬貓飼主溝通，了解不同的需求。
志在呵護寵物健康
我們全心全意地投入寵物營養事業，秉持真誠的熱情一步一腳印，期許為全球的寵物和主人創造一個更美好的世界。
寵物優先
我們始終將您愛寵的需求放在首位， 貓犬的需要是 Royal Canin 研發工作的核心，為他們著想的理念持續推動我們在貓犬營養食品的品質上盡善盡美，同時幫助許多貓犬擁有更長壽，更健康的生活。
一切都精確
我們豐富的知識和經驗讓我們能夠準確了解寵物的需要，以及掌握他們所需的營養素，使他們保持最佳狀態。 這種精確性確保我們的產品在各方面都能維持高品質狀態，涵蓋了形狀、質地、美味與消化程度，以及食品安全和可追蹤性。
尊重動物本性
我們尊重貓犬，因他們是令人讚嘆的動物。 這種尊重源於對其天性與獨特功能需求的深刻了解。 這影響了我們在產品和服務上所做的每項決策，同時塑造了我們的企業模式。