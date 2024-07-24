將研磨成細小顆粒狀的原料送至熱壓成型機，所有原料就是在此成型為寵物食糧。擠壓管內部需保持精確的高溫控制，以確保在熱壓食糧的過程中達到食品安全及品質標準所需的條件。

因此，操作員需時常監控，檢查所有參數都有達到特定的規格標準。此外，食糧樣本每隔一段時間就需採集一次，從物理及化學面進行確認與記錄，並由高度專業的操作員使用特定儀器來檢驗寵物食糧的顏色、形狀、尺寸、密度、水份、蛋白質及脂肪含量。