致力於品質及食品安全
Royal Canin 寵物食品
Royal Canin的所有產品，是由全球領先的營養學専家團隊於法國總公司開發，不論是在何處生產製造，皆符合相同規格，其品質及特性都不會改變。我們透過長期觀察位於法國艾馬爾格及美國俄亥俄州路易斯堡的寵物中心所飼育的貓犬，並研究其獨特性，從而開發出最適合的產品。
均衡的營養 守護寵物的健康
每隻貓犬所需的營養會因品種、年齡、體型及生活模式等而有所差異。Royal Canin依據營養均衡原則，將40多種營養素結合，創造出適合每隻貓犬的寵物食品。我們也致力開發能夠滿足寵物特殊營養需求的寵物食品，例如針對高齡，肥胖或診斷出有健康問題的貓犬。
專為不同的貓犬 度身訂造的的食糧
Royal Canin以「研究及觀察」為本，針對貓犬的品種，設計出最吻合其嘴型及生理結構的食糧以利咬合及咀嚼。此外，食糧的氣味、質地口感、透過咀嚼達到的物理摩擦效果、可增加飽足感的高密度、幫助消化的特定營養成份等，也是為配合每隻貓犬的需求，設計出更佳適口性及高消化性的食糧配方。
從原料採購到出貨的品質及食品安全責任
為追求最高等級的品質及食品安全標準，Royal Canin持續密切關注產品的整體製造過程，從開始生產，至最終成品出廠，一直密切留意每項程序以達到高品質及安全性。
向世界各地嚴選的特定供應商採購原料
為確保品質及食品安全，選擇安全且高品質的原料為我們的第一優先考量；為此，我們也必須嚴格篩選原料的供應商。在對數百個樣本進行上百項分析及檢驗後，再以Royal Canin共通標準的近紅外線（NIR）光譜儀數據庫進行一系列的品質驗證，以檢驗此原料是否合適。樣本檢驗完畢後，對各原料供應商進行深度審核，以確保其物理及化學風險上受到良好監管。此外，我們也會確認合作的供應商在環保面及倫理面均遵守Royal Canin的要求。需通過上述一連串嚴格的檢驗過程，才能成為初次使用之原料及合作供應商。我們認可之供應商會從世界各國採購各種嚴選原料，並供給全球每一間生產工廠。
每項原料均經過多重檢驗後才入廠
即使是經過嚴選的原料，若不在良好狀態下入廠便失去意義。所有原料被運送至工廠倉庫時，會先以目測方式檢查原料，接著進行氣味等更精密的檢查。為進行詳細分析，我們會從不同區塊採集數公斤的原料樣本，再各自送往檢驗實驗室進行分析。分析內容包含物理面及營養品質測試、動物性原料的新鮮度測試、穀物的黴菌毒素測試、蛋白質的三聚氰胺測試等。此外，每項原料均接受近紅外線（NIR）光譜儀掃描，再將其光譜圖與全球數據庫上過去的數據進行比較。一旦光譜圖不符合規格，我們便不會接受這批原料。每項原料必須經過嚴格的檢驗程序後才能入廠。
高等級的全球質量標準 化為可行的製造程序
無論產品在全球任何一間Royal Canin工廠中製造，均保證擁有全球共通的最高等級品質及安全標準。所有產品在每個製造過程中皆經過嚴格的品質管理，並在產品出廠前，再次對最終成品進行檢驗。
精準測量原料以製成精準營養的寵物食品
Royal Canin產品以提供寵物「精準的營養」聞名。為了製造精準營養的寵物食品，如何準確測量各種原料是相當重要的一環，微小的營養差異就足以影響貓犬的健康，如果過量添加某些成分，可能會危害寵物健康。
為提升消化率與適口性 將原料研磨成細小顆粒
將精確測量好的原料，移至研磨機中研磨成細小顆粒狀。細緻的微粒形態，可提升飼料的適口性及消化性。
精準掌握溫度控制 將食糧熱壓成型
將研磨成細小顆粒狀的原料送至熱壓成型機，所有原料就是在此成型為寵物食糧。擠壓管內部需保持精確的高溫控制，以確保在熱壓食糧的過程中達到食品安全及品質標準所需的條件。
因此，操作員需時常監控，檢查所有參數都有達到特定的規格標準。此外，食糧樣本每隔一段時間就需採集一次，從物理及化學面進行確認與記錄，並由高度專業的操作員使用特定儀器來檢驗寵物食糧的顏色、形狀、尺寸、密度、水份、蛋白質及脂肪含量。
以營養物質包覆食糧 給予最佳風味與適口性
熱壓成型的寵物食糧在冷卻乾燥後，便會進入噴灑營養物質的程序，以提供貓犬高適口性的食糧。所使用的物質及調味均來自天然動物性蛋白質，以獨特的噴塗技術確保每一顆食糧都吸收到滿滿風味。就是對適口性有這樣的堅持，並以全球共通的製造程序管理，才能實現不管在哪裡生產，都能擁有相同的品質。
產品包裝將新鮮度保持在最高水準
經過重重把關的製造程序，最後為了有效避免寵物食糧因氧化作用而氧化，Royal Canin所有產品均採用離氧充氮技術，將包裝注入氮氣、排出空氣，如此就能在有效期限內，將產品新鮮度保持在最佳水準。金屬探測還會於此階段進行，確認並記錄產品的重量、密封品質、印刷及氧氣殘留量是否均在標
擁有最先進設備的工廠
Royal Canin韓國工廠，是以全球Royal Canin工廠的知識及經驗為基礎的最新工廠，並由在法國總公司累積了生產及品質管制經驗的營運團隊帶領，搭配最新的設備，期望提供最高品質的產品給世界各地的顧客。
最先進的技術與設備
Royal Canin韓國工廠為Royal Canin的第16間工廠，於2018年正式啟用。在這裡，我們擁有業界最先進的技術及設備：引進最新型的原料洗淨設備（淨化塔），將依附在原料上的異物去除；也導入能將原料研磨成微小顆粒的最新技術，以提高適口性及消化性。此外，為預防寵物食糧在製作過程中互相混合，我們棄用傳統履帶或鍊式輸送機，改用最新包裝系統。從韓國工廠生產的產品，與其他Royal Canin工廠（包含法國工廠）所生產的產品相同，為符合最高等級的全球質量標準，產品在經過法國總公司嚴格的品質檢驗後，才會生產及出貨。
傳遞Royal Canin歷史與發展的角落
工廠的入口處設置了Royal Canin品牌介紹區域，此區域的影片及照片清楚地說明了Royal Canin的歷史、理念、研究、發展、嚴格的品質及安全管理，以及全球Royal Canin工廠地圖等內容。
讓你深入了解品質的研討會室
在實際參觀製作過程前，我們會先在研討會室為參訪貴賓講解工廠相關的介紹，在這裡可以看到實際的產品樣本，以及寵物食糧形態（顆粒狀）的展示。從這些展示中，參訪貴賓可以看出我們對食糧形狀及密度的堅持，同時我們也會向參訪貴賓講解不同形態的食糧在口中咀嚼的口感，對於適口性、牙齒健康、飽足感、消化、咀嚼等有哪些正面的影響。
參觀整體製作過程的玻璃窗迴廊
你可以一邊看著走廊牆上的程序說明，一邊實際參觀在玻璃窗另一側的製作過程。Royal Canin韓國工廠是第一間設有這種玻璃窗走廊的工廠，藉由透明化實際的生產情況，讓顧客能更加安心使用我們的產品。
獲得節能、全球環保認證LEED金級認證
LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）是由美國綠色建築協會（USGBC:US Green Building Council）（NPO）所開發及運用的一套建築及場地使用環境效能評估系統。Royal Canin韓國工廠在節能及環境保護上獲得優良評價，是Royal Canin第一間獲得「LEED金獎認證」的工廠。每項設備在節能、節水、控制廢棄物排出的表現上，反映出韓國廠的設計心思，並在工廠建立初期便已實現零垃圾堆填的成就。
擁有最新設備的工廠
Royal Canin的產品注入了所有員工為了讓每一隻貓犬獲得「真正的健康」所投入的「情感」。韓國工廠的營運團隊是由多位不同國籍的員工共同組成，這些人在其他Royal Canin工廠中累積了生產及品質管制的經驗（例如：法國、波蘭、日本等），從注意產品的品質及食品安全，到原料的選擇上持續改進，以反映顧客意見，熟習與產品製造相關的所有程序；此外，所有員工須在Royal Canin工廠接受數個月的專業訓練。
Royal Canin韓國工廠由最新技術及設備，以及最具專業知識的員工所組成。本團隊致力為所有顧客提供品質及食品安全全球一致的產品。
我們的訊息
Royal Canin今後也以「以貓犬的需求為優先」的理念為核心，為了讓每一隻貓犬獲得「真正的健康」而持續開發寵物食品，並且不管在全球哪間工廠，都遵循全球統一的品質、食品安全標準，以製造擁有最佳品質的寵物食品。