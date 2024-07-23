超過 50 年的健康營養追求
自 1968 年以來，Royal Canin 一直致力於度身定製的犬貓營養食品， 為寵物創造一個更美好的世界。
1968: 我們對幫助寵物維持健康的熱情，都是從一個人開始
Jean Cathary 於 1927 年 5 月出生在法國小鎮 Puy-en-Velay。 他展開獸醫生涯之初，是以馬匹和公牛為主要對象。 多年來，他開始相信食物會影響動物的健康。 到了 1968 年，他為狗狗創造了「黃湯」。 ROYALCANIN® 品牌就此註冊。
1972: 認識 Guyomarc'h 集團
Royal Canin 公司的收購方為 Guyomarc'h 集團，他們為我們引進了精確營養和飲食配方的專業知識。 Guyomarc'h 集團讓 Royal Canin 團隊享有充分的自主權， 向我們提供財務支援、研發資源以及策略與市場推廣方面的專長，而且其中最令人感動的是，他們充分地賦權給我們。
1974: 國際發展
到了 1974 年初，Royal Canin 的產品已在歐洲八個國家銷售，分別是法國、比利時、丹麥、德國、義大利、西班牙、瑞典及荷蘭。
1980: 隆重推出重大創新產品：AGR
A.GR 專為大型品種幼犬而設計，是首創的完整營養配方，深受世界各地的寵物繁殖者讚譽，更一直被視為「參考性食品」超過 15 年之久。
1982: 法國文化中的地位
自由奔跑的狗： 充滿傳奇色彩的廣告。 這部廣告特別採用電影《這個殺手不太冷》中由 Ennio Morricone 製作的配樂，自推出以來就成為了法國流行文化的代表。
1985
ROYAL CANIN品牌於美國正式上市時有四個進口商。
1990: 新主人。 新策略。 理念不變
Paribas Affaires Industrielles 購買了 Guyomarc’h Groupe。 這對於策略方向有非常大的改變，亦帶來了更大的抱負和促進全球發展。 但我們的理念始終如一，亦即是為寵物創造一個更美好的世界。
1994: 開創貓糧營養配方
隆重推出貓糧三重革命的 RCFI 系列。 這產品透過專門的乾糧分銷網絡經由寵物繁殖商及獸醫提供特級優質營養配方，其餘貓糧市場則透過超市出售濕糧。
1997: Royal Canin 出版刊物： 新一章
我們出版了 Royal Canin 犬百科全書，一年後又出版了貓百科全書。 兩套書的作者皆獲頒獸醫學院大獎。
1997: 按體型設計專屬營養配方
經過多年的研發，RCCI SIZE 現在正式推出！ 這是全球首創針對狗的體型和年齡而設計的營養方案。
1999: 按品種設計專屬營養配方
我們的第一個品種專屬配方。 針對波斯貓的下顎結構和飲食習慣特別設計的杏仁狀粗粒食物，其中的營養成分符合其獨特的健康需求。
2001: 知識的匯集
在蒙彼利埃舉行的首次科學會議中，來自歐洲各地的 150 位獸醫聚集在一起，討論寵物營養和身心健康的議題。 艾馬爾格的全新校園區亦開始運作。 這是一個卓越的中心，所有活動都集中在工廠周邊的先進設施內進行， 包括研發部門、犬舍、貓舍、總部和法國子公司。
2002: 一個新家庭 – Mars
法國皇家 ROYAL CANIN SAS 現已納入 Mars 股份有限公司旗下。
2002: 品種專屬狗飼料
我們研發了第一個品種專屬的犬飼料：迷你約克郡爹利犬 YPR 28 ─ 此配方是針對其特定身體健康需求和所需營養而度身定製。
2003: 兩全其美
新推出的 VDiet 獸醫營養系列，是由 ROYAL CANIN 研究中心與威豪寵物營養研究中心 (WCPN) 共同合作、研發而成。
2005
最先進的肥胖專科診所。 我們與 WCPN 合作，支持在英國利物浦創建歐洲第一家寵物體重管理診所。
2009: 隆重呈獻我們的濕糧系列產品
法國皇家 (Royal Canin) 現已進軍特製寵物零售濕糧產品行列，隆重推出貓科動物健康營養 Feline Health Nutrition 濕糧營養配方。
2009: 最後一片登陸拼圖
隨著我們在亞洲開設首家工廠，現在已有九個廠區負責製造我們的產品。 除了南極洲之外，Royal Canin 現已在各大洲自行製造和供應產品。
2012: 水解低敏配方，突破性創新科技
我們花了 10 年時間研究出首創的診斷工具飲食，專為有過敏反應的狗狗所設計。 這種飲食是特別為幫助患有重度食物過敏的寵物而研發的突破性營養解決方案。 由可高度水解蛋白質 (寡肽) 製成，這種粗粒食物很容易消化，且不會被過度敏感的免疫系統偵測到。
2014: 每隻狗狗都是獨一無二
從 GHA 的個別化計劃推出開始，這項掃描狗兒 DNA 的測試讓獸醫可以依照每隻狗個別遺傳基因制訂健康計劃。
2016 年 ICU 系列產品發表
ICU 系列是專為管灌而調製的流質配方，以照顧到貓犬所需的營養，從而協助獸醫在危急情況下掌控貓犬的狀況。 這種配方能讓貓犬獲得所需的必要營養，幫助他們迅速康復。
2016 年—品牌合作夥伴
更好的結合： 卓越精神—ROYAL CANIN 與 EUKANUBA 品牌一直以來秉持著相同理念，攜手為寵物創造一個更幸福的世界。
2017 年 – 帶愛犬上班去
我們的愛瑪格園區現正推行歡迎寵物的辦公室政策。 每隻狗都會收到一份迎新套裝，內有一個裝水的碗、一塊顯示他們在附近的告示牌、一條散步用的牽縄、一張毯子、一張紅色的床墊和一個名牌，以便所有「兩足動物」都知道他們的名字。
2018 年 – 基礎設施開發
我們在韓國金堤市開設了第 15 家廠房，進一步擴展東亞地區業務。 我們的全球創新中心亦隨著廠區擴展，讓我們可再向前推動為寵物創造更美好世界的使命。