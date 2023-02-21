FCN 成貓除毛球加護主食濕糧（肉汁）

您的愛貓是否容易有毛球問題? 貓每天大部分時間都在理毛，因此會吞入大量毛髮。攝入的毛髮會積累在消化道中形成毛球，再經由吐毛或排便排出。消化道累積的毛髮可能會造成貓的不適和引起更嚴重的問題。 ・科學實證有效：飼餵ROYAL CANIN®成貓除毛球加護配方乾糧，14天內有助減少毛球形成的功效。* *Royal Canin 研發中心數據，對照組為不包含有效化毛貓複合物的相同配方。

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