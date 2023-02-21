FCN 成貓除毛球加護主食濕糧（肉汁）

FCN 成貓除毛球加護主食濕糧（肉汁）

貓咪濕糧

您的愛貓是否容易有毛球問題? 貓每天大部分時間都在理毛，因此會吞入大量毛髮。攝入的毛髮會積累在消化道中形成毛球，再經由吐毛或排便排出。消化道累積的毛髮可能會造成貓的不適和引起更嚴重的問題。 ・科學實證有效：飼餵ROYAL CANIN®成貓除毛球加護配方乾糧，14天內有助減少毛球形成的功效。* *Royal Canin 研發中心數據，對照組為不包含有效化毛貓複合物的相同配方。

包裝

1 x 85g

12 x 85g

什麼才是正確的餵食量？
尋找零售商

控制毛球形成

配方透過刺激腸道蠕動來幫助消除所吞下的毛髮。

維持理想體重

有助維持理想體重。

維持消化系統健康

極易吸收。

產品詳情

・配方幫助腸道蠕動自然排出腸道內的毛髮。

pa.productDetails.productDetailsImageAlt