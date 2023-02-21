FCN 成貓除毛球加護主食濕糧（肉汁）
貓咪濕糧
您的愛貓是否容易有毛球問題? 貓每天大部分時間都在理毛，因此會吞入大量毛髮。攝入的毛髮會積累在消化道中形成毛球，再經由吐毛或排便排出。消化道累積的毛髮可能會造成貓的不適和引起更嚴重的問題。 ・科學實證有效：飼餵ROYAL CANIN®成貓除毛球加護配方乾糧，14天內有助減少毛球形成的功效。* *Royal Canin 研發中心數據，對照組為不包含有效化毛貓複合物的相同配方。
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
12 x 85g
控制毛球形成
配方透過刺激腸道蠕動來幫助消除所吞下的毛髮。
維持理想體重
有助維持理想體重。
維持消化系統健康
極易吸收。
添加劑(每公斤)：營養添加劑：維生素D3 40 IU、鐵3mg、銅2.6mg、鋅10mg、錳1mg、碘0.32mg；技術性添加劑：沸石粉。
營養成分分析：水分81.1%、蛋白質11%、脂肪2.7%、纖維素0.7%、灰分1.8%。
成分：肉及相關產品、魚及魚肉相關產品、植物蛋白萃取、穀物、礦物質、蔬菜纖維、酵母。
|貓咪體重
|濕糧(包)
|濕糧(包) + 乾糧*(公克)
|3公斤
|2+1/2
|1+26公克
|4公斤
|3
|1+36公克
|5公斤
|3+1/2
|1+46公克
|6公斤
|4
|1+55公克
*建議搭配成貓除毛球加護配方乾糧
產品詳情
・配方幫助腸道蠕動自然排出腸道內的毛髮。