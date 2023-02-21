FCN 成貓消化道加護主食濕糧（肉汁）
貓咪濕糧
您的愛貓是否有腸胃敏感狀況? 腸胃敏感可能導致軟便或便秘，這可能是消化不良的徵兆。 ・科學實證有效：超過95%貓咪在餵飼ROYAL CANIN® 消化道加護配方濕糧10天後*，便便品質變得健康。*Royal Canin 研發中心數據 ・本均衡完整營養配方增進腸道菌叢平衡以及促進軟硬適中的理想糞便品質。
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
12 x 85g
減少糞便異味，高消化率
ROYAL CANIN® 成貓消化道加護主食濕糧 (FCN Digest Sensitive Care Adult Cat) 配方高度易消化，有助於減少糞便的氣味。
維持理想體重
有助維持理想體重。
維持泌尿系統健康
有助維持健康的泌尿系統。
添加劑(每公斤)：營養添加劑：維生素D3 68 IU、鐵3mg、銅2.2mg、鋅10mg、錳1mg、碘0.27mg；技術性添加劑：沸石粉。
營養成分分析：水分80%、蛋白質9.5%、脂肪3.5%、纖維素0.7%、灰分1.7%。
成分：肉及相關產品、穀物、礦物質、蔬菜纖維、植物蛋白萃取、酵母。
|貓體重
|濕糧
|乾糧*+濕糧
|3 公斤
|2 包
|24 公克 + 1 包
|4 公斤
|2 + 1/2 包
|33 公克 + 1 包
|5 公斤
|3 包
|43 公克 + 1 包
|6 公斤
|3 + 1/2 包
|51 公克 + 1 包
*建議搭配消化道加護配方乾糧