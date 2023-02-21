FCN 成貓消化道加護主食濕糧（肉汁）

您的愛貓是否有腸胃敏感狀況? 腸胃敏感可能導致軟便或便秘，這可能是消化不良的徵兆。 ・科學實證有效：超過95%貓咪在餵飼ROYAL CANIN® 消化道加護配方濕糧10天後*，便便品質變得健康。*Royal Canin 研發中心數據 ・本均衡完整營養配方增進腸道菌叢平衡以及促進軟硬適中的理想糞便品質。

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