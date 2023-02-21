FBN 波斯成貓專屬配方

FBN 波斯成貓專屬配方

貓咪乾糧

12月齡以上波斯成貓適用

包裝

2kg

4kg

10kg

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專屬配方

專屬配方，含Ω-3及Ω-6脂肪酸。

長毛髮健康

長而華美的外層披毛，加上濃密的底毛，這就是波斯貓的顯著特徵。 添加Ω-3脂肪酸及Ω-6脂肪酸等獨特複合營養素，有助於支持皮膚的屏障功能，保持皮膚健康與皮毛靚麗。

專為短嘴型設計

杏仁狀的顆粒，特別為波斯貓設計，理想的取食接觸面，方便取食及咀嚼。

消化道健康

*L.I.P.：極易消化的蛋白質。 極易消化的蛋白質（L.I.P.*）支持消化健康，益生元有助於促進腸道菌群平衡。

泌尿道健康

均衡的礦物質含量幫助維持成年貓的泌尿系統健康。

減少毛球

含獨特纖維複合物（如富含黏膠質的車前子），促進腸道自然蠕動，幫助毛球排出並減少毛球形成機率。 波斯貓披毛長而濃密，在舔毛過程中經常吞下大量披毛。

產品詳情

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