FBN 波斯成貓專屬配方
貓咪乾糧
12月齡以上波斯成貓適用
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
專屬配方
專屬配方，含Ω-3及Ω-6脂肪酸。
長毛髮健康
長而華美的外層披毛，加上濃密的底毛，這就是波斯貓的顯著特徵。 添加Ω-3脂肪酸及Ω-6脂肪酸等獨特複合營養素，有助於支持皮膚的屏障功能，保持皮膚健康與皮毛靚麗。
專為短嘴型設計
杏仁狀的顆粒，特別為波斯貓設計，理想的取食接觸面，方便取食及咀嚼。
消化道健康
*L.I.P.：極易消化的蛋白質。 極易消化的蛋白質（L.I.P.*）支持消化健康，益生元有助於促進腸道菌群平衡。
泌尿道健康
均衡的礦物質含量幫助維持成年貓的泌尿系統健康。
減少毛球
含獨特纖維複合物（如富含黏膠質的車前子），促進腸道自然蠕動，幫助毛球排出並減少毛球形成機率。 波斯貓披毛長而濃密，在舔毛過程中經常吞下大量披毛。
成分分析保證值：粗蛋白質30.0%；粗脂肪22.0%；粗灰分7.3%；粗纖維4.6%；ω−3脂肪酸1.03%；ω−6脂肪酸4.8%。
成分：脫水家禽蛋白、動物脂肪、植物分離蛋白*、米、玉米、玉米粉、蔬菜纖維、水解動物蛋白、玉米麩質、小麥麵粉、酵母及酵母提取物、礦物質、菊苣漿、魚油、大豆油、果寡糖、洋車前子殼及籽、水解酵母（甘露寡糖來源）、琉璃苣油、金盞花提取物（葉黃素來源）。*L.I.P.：極易消化性蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 31500國際單位、維生素D3 800國際單位、E1（鐵）29mg、E2（碘）2.9mg、E4（銅）9mg、E5（錳）37mg、E6（鋅）147mg、E8（硒）0.06mg；技術性添加劑：沸石粉10g；保存劑；抗氧化物。