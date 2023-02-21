FCN 成貓體重控制加護主食濕糧（肉汁）
貓咪濕糧
您的愛貓是否容易增重? 保持理想體態和肌肉量對貓的整體健康至關重要。 ・科學實證有效：超過90%以上貓飼主在餵食ROYAL CANIN®成貓體重控制，加護配方8週內，達到了更健康的體重。* *Royal Canin 研發中心數據
包裝
1 x 85g
12 x 85g
經實驗證明的結果
超過90%成功達至更健康的體重。* 超過90%的微胖貓飼餵Royal Canin®減重貓乾糧配方8週內達至更健康的體重。* *Royal Canin內部研究
維護健康
配方以精準平衡的維他命及礦物質幫助維持最適當的健康水平。
左旋肉鹼
合宜的蛋白質含量以幫助保持健康體重所需的肌肉質量。添加左旋肉鹼，有效幫助脂肪的健康代謝。
豐富口味
滿足飢餓兼具豐富口味，配方有助維持貓咪理想體態。
添加劑(每公斤)：營養添加劑：維生素D3 150 IU、鐵3mg、銅2.8mg、鋅10mg、錳1mg、碘0.34mg。
營養成分分析：水分 82%、蛋白質 10%、脂肪 2.1%、纖維素 1.2%、灰分1.7%。
成分：肉及相關產品、穀物、蔬菜纖維、礦物質、植物蛋白萃取、酵母。
|貓咪體重
|濕糧(包)
|濕糧(包) + 乾糧* (公克)
|3公斤
|2+1/2
|1+32公克
|4公斤
|3+1/2
|1+43公克
|5公斤
|3+1/2
|1+54公克
|6公斤
|4
|1+64公克
*建議搭配成貓體重控制加護主食乾糧
產品詳情
使用精準均衡的營養配方以協助貓咪保持健康體態，具有以下作用： ・適當的蛋白質含量以幫助維持肌肉量，保持健康的體重。 ・添加左旋肉鹼，幫助脂肪代謝。 ・營養配方可滿足貓的食慾，並有助貓保持身材。