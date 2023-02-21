FCN 成貓體重控制加護主食濕糧（肉汁）

您的愛貓是否容易增重? 保持理想體態和肌肉量對貓的整體健康至關重要。 ・科學實證有效：超過90%以上貓飼主在餵食ROYAL CANIN®成貓體重控制，加護配方8週內，達到了更健康的體重。* *Royal Canin 研發中心數據

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