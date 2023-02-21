FCN 成貓體重控制加護主食濕糧（肉汁）

FCN 成貓體重控制加護主食濕糧（肉汁）

貓咪濕糧

您的愛貓是否容易增重? 保持理想體態和肌肉量對貓的整體健康至關重要。 ・科學實證有效：超過90%以上貓飼主在餵食ROYAL CANIN®成貓體重控制，加護配方8週內，達到了更健康的體重。* *Royal Canin 研發中心數據

包裝

1 x 85g

12 x 85g

尋找零售商

經實驗證明的結果

超過90%成功達至更健康的體重。* 超過90%的微胖貓飼餵Royal Canin®減重貓乾糧配方8週內達至更健康的體重。* *Royal Canin內部研究

維護健康

配方以精準平衡的維他命及礦物質幫助維持最適當的健康水平。

左旋肉鹼

合宜的蛋白質含量以幫助保持健康體重所需的肌肉質量。添加左旋肉鹼，有效幫助脂肪的健康代謝。

豐富口味

滿足飢餓兼具豐富口味，配方有助維持貓咪理想體態。

產品詳情

使用精準均衡的營養配方以協助貓咪保持健康體態，具有以下作用： ・適當的蛋白質含量以幫助維持肌肉量，保持健康的體重。 ・添加左旋肉鹼，幫助脂肪代謝。 ・營養配方可滿足貓的食慾，並有助貓保持身材。

pa.productDetails.productDetailsImageAlt