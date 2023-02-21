FCN 成貓亮毛及皮膚加護主食濕糧（啫喱）

產品詳情

你貓的毛髮是否漂亮其實是很重要的，這亦是為什麼要攝取到理想的足夠營養，否則貓的整體健康狀況及毛髮外觀都可能會不及預期。ROYAL CANIN® 皮膚健康及亮毛成貓(啫喱)配方中含有獨家專利的抗氧化複合物以及脂肪酸成分（Omega-3和Omega-6），可以有助你的貓維持健康亮麗的毛髮及皮膚。ROYAL CANIN® 皮膚健康及亮毛成貓(啫喱)配方的脂肪含量只有3.7%，可以幫助預防體重過度增加，讓你的貓維持在理想體重，亦提供最佳的蛋白質含量來讓肌肉能夠健康發育和生長。ROYAL CANIN® 皮膚健康及亮毛成貓(啫喱)配方還有助加強泌尿系統健康，維護你貓的膀胱功能。另外，為了滿足每隻貓的個別喜好，ROYAL CANIN® 皮膚健康及亮毛成貓(啫喱)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的貓得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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