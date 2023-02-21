FCN 成貓亮毛及皮膚加護主食濕糧（啫喱）
貓咪濕糧
需要加強皮膚及毛髮健康的成貓
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
皮毛更健康（Omega-3 & Omega-6）
含有Omega-3及Omega-6脂肪酸，有助保持毛髮亮麗。
維持理想體重
有助維持理想體重。
維持泌尿系統健康
有助維持健康的泌尿系統。
成分：肉和動物衍生物，魚和魚衍生物，穀物，植物蛋白提取物，油脂，植物來源的衍生物，礦物質，各種糖。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命D3：100 IU，E1（鐵）：7 mg，E2（碘）：0.23 mg，E4（銅）：1.8 mg，E5（錳）：2.1 mg，E6（鋅 ）：21mg。 分析成分：蛋白質：10.5％-脂肪含量：4％-粗灰分：1.5％-膳食纖維：1％-水分：81％-Omega 3脂肪酸：0.16％-Omega 6脂肪酸：0.94％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。
產品詳情
你貓的毛髮是否漂亮其實是很重要的，這亦是為什麼要攝取到理想的足夠營養，否則貓的整體健康狀況及毛髮外觀都可能會不及預期。ROYAL CANIN® 皮膚健康及亮毛成貓(啫喱)配方中含有獨家專利的抗氧化複合物以及脂肪酸成分（Omega-3和Omega-6），可以有助你的貓維持健康亮麗的毛髮及皮膚。ROYAL CANIN® 皮膚健康及亮毛成貓(啫喱)配方的脂肪含量只有3.7%，可以幫助預防體重過度增加，讓你的貓維持在理想體重，亦提供最佳的蛋白質含量來讓肌肉能夠健康發育和生長。ROYAL CANIN® 皮膚健康及亮毛成貓(啫喱)配方還有助加強泌尿系統健康，維護你貓的膀胱功能。另外，為了滿足每隻貓的個別喜好，ROYAL CANIN® 皮膚健康及亮毛成貓(啫喱)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的貓得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。