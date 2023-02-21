成貓腸胃處方袋裝濕糧（適量卡路里肉汁）
貓咪濕糧
需要完善營養的成貓
包裝
1 x 85g
12 x 85g
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
支持消化
高消化率配方加入包括益生元的均衡纖維，支援健康消化及腸道運動
適中的卡路里水平
適中的卡路里水平有助維持理想體重
高適口性
高適口性以滿足較差的胃口
成分：家禽副產品**、豬肉副產品**、玉米粉**、纖維素、玉米澱粉混合物**、豬血漿蛋白**、礦物質、魚油、焦糖、酵母及其相關產物、金盞花。 **高度易消化的成分
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維他命D3 240 IU、鐵（3b103）2毫克、碘（3b202）0.3毫克、銅（3b405、3b406）2.4毫克、錳（3b502、3b503、3b504）0.7毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）7毫克 －技術添加劑：斜發沸石1.8克
蛋白質 7.0％、脂肪 2.9％、粗灰分 1.6％、粗纖維 0.9％、水分 82.0％、鈉 0.11％、鉀 0.14％、Omega-3 脂肪酸 0.14％、Omega-6 脂肪酸 0.6％、可代謝能量：729 kcal / kg。