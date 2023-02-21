成貓腸胃處方袋裝濕糧（適量卡路里肉汁）

成貓腸胃處方袋裝濕糧（適量卡路里肉汁）

貓咪濕糧

需要完善營養的成貓

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1 x 85g

12 x 85g

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支持消化

高消化率配方加入包括益生元的均衡纖維，支援健康消化及腸道運動

適中的卡路里水平

適中的卡路里水平有助維持理想體重

高適口性

高適口性以滿足較差的胃口

產品詳情

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