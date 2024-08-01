瞭解貓咪的非凡感官
許多因素造就貓咪獨一無二的氣質，而瞭解牠們非凡的感官特性，才是提升貓咪幸福感的關鍵。想像一下，貓咪的嗅覺比人類強達 14 倍，但味蕾只有 470 個（遠遠不及人類的9000 個！），事實證明牠們的味覺並非最強，而即使感官對貓咪的食物偏好影響極大，但寵物營養方面仍忽略了牠們的一些感官特性。
直至今日。
Royal Canin 運用自家對貓咪的專業認知，並根據貓糧適口性的最新研究，特別為刺激貓咪獨特感官而度身研製，推出全新濕糧系列，合共三款產品專為貓咪非凡的嗅覺、味覺及觸覺而設，提供不同的變化，以及豐富的感官體驗，讓貓咪每日幸福多一點。
SMELL 肉香配方
刺激貓咪的超強嗅覺
嗅覺是貓咪天生的超能力。貓的鼻子有 2 億個嗅覺細胞，而人類只有 500 萬個 。由於嗅覺如此發達，當貓咪初次接觸食物時，鼻子與眾多強大的嗅覺細胞就即時發揮作用，令香味成為對食物第一印象的最大誘惑！香味會吸引貓咪去嗅食物，而嗅的次數越多，牠們就越能偵測到更多氣味分子，以進一步提升接觸食物的體驗。當貓咪被食物的香氣深深吸引時，便會嗅少一點並立即進食，享受輕鬆愉悅的用餐時間。因此，對食物的第一印象是確保進食過程順利的關鍵，除了讓貓咪享受用餐的樂趣，更有助牠們攝取適量的能量。
因此，Royal Canin 的 SENSORY™ SMELL 肉香配方，是由可持續發展的魚類香味組合炮製而成，蘊含豐富的脂肪、果香及堅果味，對貓咪的嗅覺極度吸引。這個香味組合採用獨特的製作技術，能令濃郁的香氣加速擴散，為貓咪展開成功進食的第一步，並深深享樂其中。
TASTE 鮮味配方
釋放貓咪的味覺
貓的味覺未算強大，源於所擁有的味蕾較少，但是，牠們的味覺卻相當獨特，尤其對細緻的味道份外敏感，特別是鮮味。鮮味通常用來形容上湯或令人感覺美味、可口的配方，尤其是含有肉類成分的食譜，而鮮味之所以獨特，是因為它有別於我們4種傳統的基本味覺（甜味、酸味、鹹味和苦味），並取決於食物中的胺基酸成分。而由於貓是肉食性動物，因此對具有鮮味的肉味相當敏感。Royal Canin 的 SENSORY™ TASTE 鮮味配方，特以雞肉口味精心製作，蘊含點點滴滴的烤烘肉味及焦糖味，極度觸動貓咪的獨特味覺反應。
貓咪期待的表現
貓咪享受美食的表現
整體享受的表現