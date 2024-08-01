許多因素造就貓咪獨一無二的氣質，而瞭解牠們非凡的感官特性，才是提升貓咪幸福感的關鍵。想像一下，貓咪的嗅覺比人類強達 14 倍，但味蕾只有 470 個（遠遠不及人類的9000 個！），事實證明牠們的味覺並非最強，而即使感官對貓咪的食物偏好影響極大，但寵物營養方面仍忽略了牠們的一些感官特性。

直至今日。

Royal Canin 運用自家對貓咪的專業認知，並根據貓糧適口性的最新研究，特別為刺激貓咪獨特感官而度身研製，推出全新濕糧系列，合共三款產品專為貓咪非凡的嗅覺、味覺及觸覺而設，提供不同的變化，以及豐富的感官體驗，讓貓咪每日幸福多一點。