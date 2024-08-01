犬主食濕糧全系列
含水量更高，提高水份攝取量維持愛犬健康
大多數的狗兒都會主動喝水，但仍然有些狗兒天生不愛喝水，這個情況不僅會導致脫水，還有很高的機率會造成泌尿道感染結石等問題。因此，就需要藉由食物補足缺少的水分。
Royal Canin犬主食濕糧/罐頭系列，不但富含肉類蛋白質、香氣十足適口性高，含水量更高達75%，可幫助狗狗補充額外水分，是乾糧之外的營養主食好選擇。
質地細緻易咀嚼，適口性更高
濕糧除了能補充水分以外，也更能刺激愛犬的味覺，對挑嘴犬特別有吸引力。而對部分犬（例如老年犬）來說乾糧較難咀嚼，可能會造成進食困擾，濕糧質地柔軟好入口，營養也比較容易吸收。
對毛孩來說，最理想的食物除了能提供最好的營養，還必須讓您可以輕鬆餵食，才能讓心愛的毛孩吃得開心、活得更健康。
犬主食濕糧/罐頭全系列
專業獸醫推薦 犬主食濕糧/罐頭全系列
乾濕換餵， 呵護加倍
為什麼「乾濕換餵」對狗兒健康非常重要？這是因為可以維護牠們的泌尿系統、降低卡路里攝取，並幫助咀嚼吃力的狗狗在進食上提升舒適度。 同時也能吸引牠們敏感的嗅覺感官，促發食慾。
儘管如此，乾糧也有其重要優勢，好比透過咀嚼減少牙菌斑、保持口腔健康。乾糧也能放在碗內或餵養玩具中，不用擔心變質，讓牠們一整天都可以持續獲得食物。透過乾濕換餵的方式為飲食加入變化，讓飲食變得更為豐富、健康。
如何讓毛孩安全換食
乾濕混合餵食能以交替或組合的方式來餵食，至於混合方法則取決於毛孩的偏好。但應該讓毛孩慢慢適應混合餵食，至少要一周的換食時間，避免消化不良。
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