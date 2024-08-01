濕糧除了能補充水分以外，也更能刺激愛犬的味覺，對挑嘴犬特別有吸引力。而對部分犬（例如老年犬）來說乾糧較難咀嚼，可能會造成進食困擾，濕糧質地柔軟好入口，營養也比較容易吸收。





對毛孩來說，最理想的食物除了能提供最好的營養，還必須讓您可以輕鬆餵食，才能讓心愛的毛孩吃得開心、活得更健康。



