SHN 大型熟齡及老犬營養主食濕糧(肉汁)

產品詳情
肉塊與肉汁：提升適口性！
優點
消化道健康
高消化率蛋白質及均衡纖維有助維持消化道健康及腸道益菌群平衡。
支持骨骼及關節
礦物質和營養素組合幫助維持大型犬骨骼關節健康。
老年益健
EPA、DHA和獨特的抗氧化複合物有助支援熟齡及老年犬健康，中和白由基，保持活力元氣。
營養資訊
成分：肉類和動物衍生物、油和脂肪、穀類食物、植物蛋白提取物、蔬菜衍生物、礦物質、酵母。 可持續性原材料：Royal Canin 採用天然藻油，致力保護海洋及生態平衡。
添加成分(每KG)：維生素D3：170mg、維生素C：70mg、鐵：9mg、碘：0.34mg、銅：2.7mg、錳：2.8mg、鋅：28mg，技術性添加劑：沸石粉：2g。
營養成分分析：水分 80.9%、蛋白質 8.1%、脂肪 5.1%、纖維素 1.1%、粗灰分 1.5%、NFE*3.3%。
|體重 (公斤)
|只餵濕糧(包)
|26
|10
|29
|11
|32
|11+1/2
|35
|12+1/2
|42
|14+1/2
|44
|15
|體重 (公斤)
|濕糧
|乾糧*
|26
|1
|288 g
|29
|1
|316 g
|32
|1
|342 g
|35
|1
|368 g
|42
|1
|427 g
|44
|1
|443 g