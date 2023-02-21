SHN 大型熟齡及老犬營養主食濕糧(肉汁)

SHN 大型熟齡及老犬營養主食濕糧(肉汁)

犬隻濕糧

熟龄5-7歲老犬8歲或以上 體重26-44公斤。

包裝

1 x 140g

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產品詳情

肉塊與肉汁：提升適口性！

優點

消化道健康

高消化率蛋白質及均衡纖維有助維持消化道健康及腸道益菌群平衡。

支持骨骼及關節

礦物質和營養素組合幫助維持大型犬骨骼關節健康。

老年益健

EPA、DHA和獨特的抗氧化複合物有助支援熟齡及老年犬健康，中和白由基，保持活力元氣。

營養資訊