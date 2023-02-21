SHN 小型熟齡及老犬營養主食濕糧(肉汁)

成分

適當的熱量：滿足熟齡及老犬的特定能量需求，有助犬隻保持理想體重。 支持骨骼及關節：均衡的營養素有助保持骨骼健康。 老年益健：EPA、DHA和獨特的抗氧化複合物，有助支援熟龄及老年犬健康，中和白由基，保持活力元氣。