SHN 小型熟齡及老犬營養主食濕糧(肉汁)

SHN 小型熟齡及老犬營養主食濕糧(肉汁)

犬隻濕糧

熟齡8-11歲老犬12歲或以上。 體重10公斤及以下。

包裝

1 x 85g

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產品詳情

肉塊與肉汁，提升適口性！

優點

適當的熱量

滿足熟齡及老犬的特定能量需求，有助犬隻保持理想體重。

支持骨骼及關節

均衡的營養素有助保持骨骼健康。

老年益健

EPA、DHA和獨特的抗氧化複合物，有助支援熟龄及老年犬健康，中和白由基，保持活力元氣。

營養資訊