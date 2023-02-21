SHN 小型熟齡及老犬營養主食濕糧(肉汁)

產品詳情
肉塊與肉汁，提升適口性！
優點
適當的熱量
滿足熟齡及老犬的特定能量需求，有助犬隻保持理想體重。
支持骨骼及關節
均衡的營養素有助保持骨骼健康。
老年益健
EPA、DHA和獨特的抗氧化複合物，有助支援熟龄及老年犬健康，中和白由基，保持活力元氣。
營養資訊
適當的熱量：滿足熟齡及老犬的特定能量需求，有助犬隻保持理想體重。 支持骨骼及關節：均衡的營養素有助保持骨骼健康。 老年益健：EPA、DHA和獨特的抗氧化複合物，有助支援熟龄及老年犬健康，中和白由基，保持活力元氣。
添加成分(每KG)：維生素D3：180mg、維生素C：70mg、鐵：9mg、碘：0.23mg、銅：1.8mg、錳：2.8mg、鋅：28mg，技術性添加劑：沸石粉：2g。
營養成分分析：水分 80.3%、蛋白質 8%、脂肪 5.1%、纖維素 0.9%、粗灰分 1.5%、NFE*4.2%。
|體重 (公斤)
|只餵濕糧(包)
|2
|2+1/2
|4
|4
|5
|4+1/2
|6
|5
|8
|6+1/2
|10
|7+1/2
|體重 (公斤)
|濕糧(包)
|乾糧*
|2
|1
|27 g
|4
|1
|60 g
|5
|1
|75 g
|6
|1
|89 g
|8
|1
|115 g
|10
|1
|140 g