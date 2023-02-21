SHN 中型成犬營養主食濕糧(肉汁)

產品詳情
肉塊與肉汁：提升適口性！
優點
支持肌肉量
優質蛋白質，有助犬隻維持肌肉量。
增強天然抵抗力
維生素C、E和益生元，有助維護犬隻的自身抵抗力。
充分支持中型犬的健康
含綜合維生素和高消化率的營養素，有助吸收。
營養資訊
成分：肉類和動物衍生物、穀類食物、油和脂肪、植物性蛋白質提取物、蔬菜衍生物、礦物質、酵母。 可持續性原材料：Royal Canin 採用天然藻油，致力保護海洋及生態平衡。
添加成分(每KG)：維生素D3：160mg、維生素C：30mg、維生素E：140mg、鐵：9mg、碘：0.22mg、銅：1.8mg、錳：2.8mg、鋅：28mg，技術性添加劑：沸石粉：2g。
營養成分分析：水分 81%、蛋白質 7.5%、脂肪 5.4%、纖維素 0.9%、粗灰分 1.7%、NFE*3.5%。
|體重 (公斤)
|只餵濕糧(包)
|11
|5
|14
|6
|16
|7
|20
|8
|23
|9
|25
|9+1/2
|體重 (公斤)
|濕糧(包)
|乾糧*
|11
|1
|139 g
|14
|1
|174 g
|16
|1
|196 g
|20
|1
|238 g
|23
|1
|268 g
|25
|1
|287 g