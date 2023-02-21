CCN 成犬消化道加護主食濕糧（肉塊）
犬隻濕糧
容易腸胃敏感
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
12 x 85g
強化消化道健康
支持健康消化 精確平衡的營養配方，有助於支撐平衡的腸道菌群，並有助於改善糞便質量。
敏感症狀
靈敏度描述 糞便質量差可能是消化敏感性的標誌。 易於消化的食物可以支持最佳的消化系統健康，從而有助於犬的整體健康。
犬隻營養保健計劃
犬保健營養計劃 乾濕配方完美結合，提供健康均衡的營養。
成分：肉類和動物衍生物，植物來源的衍生物，穀物，油脂，礦物質，各種糖。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命D3：190 IU，E1（鐵）：5 mg，E2（碘）：0.3 mg，E4（銅）：2.4 mg，E5（錳）：1.4 mg，E6（鋅 ）：14 mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：2.2 g。
產品詳情
消化不良對於任何人來說都絕不好受，當然也包括你的狗朋友在內。配方食品中含有優質的營養素，不僅能令狗的腸道感覺更舒適，更有助提升狗的整體健康狀況。ROYAL CANIN® 腸胃敏感(肉塊)配方適用於不同大小的狗。經過測試，ROYAL CANIN® 腸胃敏感(肉塊)配方當中所含有的高度易消化的蛋白質以及益生元和纖維的組合成分，能夠有助維持腸道間菌叢平衡，提高糞便質量。Royal Canin非常重視產品中所選用的蛋白質，因此我們只使用最優質的蛋白質來調配出你狗的確切需要。ROYAL CANIN® 腸胃敏感(肉塊)配方含有被稱為L.I.Ps的易消化蛋白質，以及一系列能讓腸道間菌叢更健康的益生元。此外，ROYAL CANIN® 腸胃敏感(肉塊)配方還含有精準的可溶性及不溶性纖維成分，有助限制發酵並加強腸道健康蠕動。