CCN 成犬消化道加護主食濕糧（肉塊）

產品詳情

消化不良對於任何人來說都絕不好受，當然也包括你的狗朋友在內。配方食品中含有優質的營養素，不僅能令狗的腸道感覺更舒適，更有助提升狗的整體健康狀況。ROYAL CANIN® 腸胃敏感(肉塊)配方適用於不同大小的狗。經過測試，ROYAL CANIN® 腸胃敏感(肉塊)配方當中所含有的高度易消化的蛋白質以及益生元和纖維的組合成分，能夠有助維持腸道間菌叢平衡，提高糞便質量。Royal Canin非常重視產品中所選用的蛋白質，因此我們只使用最優質的蛋白質來調配出你狗的確切需要。ROYAL CANIN® 腸胃敏感(肉塊)配方含有被稱為L.I.Ps的易消化蛋白質，以及一系列能讓腸道間菌叢更健康的益生元。此外，ROYAL CANIN® 腸胃敏感(肉塊)配方還含有精準的可溶性及不溶性纖維成分，有助限制發酵並加強腸道健康蠕動。

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