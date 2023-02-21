SHN 中型熟齡及老犬營養主食濕糧(肉汁)

SHN 中型熟齡及老犬營養主食濕糧(肉汁)

犬隻濕糧

熟龄7-9歲老犬10歲或以上。 體重11-25公斤。

包裝

1 x 140g

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產品詳情

肉塊與肉汁：提升適口性！

優點

支持肌肉量

優質蛋白質有助維持肌肉量。

增強天然抵抗力

維生素C、E和益生元，有助維護犬隻的自身抵抗力。

保持元氣活力

綜合維生素複合物有助熟齡及老犬隻保持活力。

營養資訊