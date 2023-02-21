SHN 中型熟齡及老犬營養主食濕糧(肉汁)

產品詳情
肉塊與肉汁：提升適口性！
優點
支持肌肉量
優質蛋白質有助維持肌肉量。
增強天然抵抗力
維生素C、E和益生元，有助維護犬隻的自身抵抗力。
保持元氣活力
綜合維生素複合物有助熟齡及老犬隻保持活力。
營養資訊
成分：肉類和動物衍生物、穀類食物、油和脂肪、植物蛋白質提取物、蔬菜衍生物 、礦物質、酵母。 可持續性原材料：Royal Canin 採用天然藻油，致力保護海洋及生態平衡。
添加成分(每KG)：維生素D3：170mg、維生素C：70mg、維生素E：145mg、鐵：10mg、礦：0.22mg、銅：1.7mg、錳：2.9mg、鋅：29mg，技術性添加劑：沸石粉：2g。
營養成分分析：水分 81.4%、蛋白質 8.1%、脂肪 5.5%、纖維素 0.8%、粗灰分 1.7%、NFE*3.5%。
|體重 (公斤)
|只餵濕糧(包)
|11
|5
|14
|6
|16
|6+1/2
|20
|8
|23
|8+1/2
|25
|9
|體重 (公斤)
|濕糧(包)
|乾糧*
|11
|1
|137 g
|14
|1
|171 g
|16
|1
|193 g
|20
|1
|234 g
|23
|1
|264 g
|25
|1
|283 g