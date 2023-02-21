成犬腸胃處方罐頭
犬隻濕糧
需要完善營養的成犬
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什麼才是正確的餵食量？
1 x 200g
1 x 400g
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
支持消化
高消化率配方加入包括益生元的均衡纖維，支援健康消化及腸道運動
高能量水平
高能量水平以減少每餐進食量及減輕腸道負荷
高適口性
高適口性以滿足較差的胃口
成分：豬肉副產品**、家禽副產品**、鮭魚**、米**、精製葵花籽油、豬血漿蛋白**、纖維素、礦物質、甜菜漿、魚油、酵母及其相關產物、金盞花。 **高度易消化的成分
添加劑（公斤）： －營養添加物：維生素D3 260 IU、鐵（3b103） 6 毫克、碘（3b201、3b202） 0.3毫克、銅（3b405、3b406） 2.8 毫克、錳（3b502、3b503、3b504）2 毫克、鋅（3b603、3b605、3b606） 20 毫克。 －技術添加劑：斜發沸石2.5克。
營養成分分析：蛋白質 8.9％、脂肪 5.9％、粗灰分 2.4％、粗纖維 1.2％、水分 74.0％、鈉 0.27％、鉀 0.17％、Omega-3 0.38％、Omega-6 1.8％、可代謝能量 1111 kcal / kg。