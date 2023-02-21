成犬腸胃處方罐頭

成犬腸胃處方罐頭

犬隻濕糧

需要完善營養的成犬

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1 x 200g

1 x 400g

什麼才是正確的餵食量？

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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

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支持消化

高消化率配方加入包括益生元的均衡纖維，支援健康消化及腸道運動

高能量水平

高能量水平以減少每餐進食量及減輕腸道負荷

高適口性

高適口性以滿足較差的胃口

產品詳情

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