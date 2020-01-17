混合餵飼您的愛犬
濕狗糧較好還是乾狗糧較好？ 還是自己準備狗的食物？ 這些是新寵物主人最常問獸醫的問題。 為愛犬提供適當的營養是其健康成長的關鍵， 所以決定哪些食物最適合他們可能很艱鉅。
狗糧類型
區分乾濕狗糧最重要的成分是水含量。 乾糧的水含量約為 8％，而濕糧的水含量通常約為 75％， 這代表乾糧的營養含量必然比濕糧高，亦即代謝能量也較高。
100 克乾狗糧含約 370 大卡， 相同份量的濕糧「只」含 100 大卡， 可見差異甚廣， 您愛犬的也有所增加。 如果您只餵乾糧，就要比只餵濕糧時少餵 3 至 4 倍，便可滿足您愛犬每日的能量需求。
濕狗糧肯定會具有更多價值，以及影響狗的味覺的刺激物。 乾狗糧難以咀嚼，對某些狗來說可能是個問題。 有些狗特別挑剔，只會拿乾糧來玩，而不是真的吃。 這可能是因為硬的粗粒食物難以咀嚼， 狗便將它當作玩具，而不是食物。
混合餵飼：混合乾濕糧
2 種糧食都有其優點和缺點，因此越來越多寵物主人選擇將它們結合在一起， 這是一個很好的解決方案，可以帶來很多好處。
混合乾濕糧的好處有很多。 當寵物有必要轉吃濕糧時，其身體就會為這種變化做好準備。 這種變化可以有效率而迅速地進行，而最重要的是，這並不會造成任何不良後果。 餵狗時，不必在同一個碗中混合乾濕糧。 實際上，您甚至不需要同時餵飼乾濕糧。 乾糧的其中一個好處是不易變壞，又不會留下強烈的氣味。
如果您的愛犬喜歡吃零食，而不是大口大口地吃的話，乾糧很適合在日間放著讓幼犬吃。 然後，到了晚上，您就可以餵他吃濕糧。
但是，有 2 點需要牢記。
適量的食物
乾糧高度脫水，而且其營養和能量濃縮，所以同等體積的乾糧和濕糧的份量並不相同。 請給予比濕糧少 3.5 倍的乾糧，愛犬才能攝取相同數量的能量和營養。 如果您餵一餐乾糧再餵一餐濕糧的話，這一點很重要，否則幼犬會營養過度。
考慮到這一點，狗進食一定份量的濕糧後，胃部可能會「擴張」。 進食少量乾糧後，狗通常會感到吃不夠，然後尋找食物，或者尋求其他幫助。 現在有些主人都會屈服，會給他添加額外的食物，而且有時份量不少。 這些是身體不需要的卡路里，很容易導致肥胖。
當一隻狗整個星期只進食一種食物，到了週末被餵飼某個份量的濕糧的話，他未必可以忍受這種突如其來的變化。 簡而言之，他可能會腹瀉。 狗的消化道已經習慣了食物的成分和類型， 因此，開始採用混合餵飼的方法時，必須逐步改變飲食。 如欲了解更多關於引入新餵飼模式的最好方法，請在這裡閱讀更多。
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