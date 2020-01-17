狗糧類型

100 克乾狗糧含約 370 大卡， 相同份量的濕糧「只」含 100 大卡， 可見差異甚廣， 您愛犬的也有所增加。 如果您只餵乾糧，就要比只餵濕糧時少餵 3 至 4 倍，便可滿足您愛犬每日的能量需求。

濕狗糧肯定會具有更多價值，以及影響狗的味覺的刺激物。 乾狗糧難以咀嚼，對某些狗來說可能是個問題。 有些狗特別挑剔，只會拿乾糧來玩，而不是真的吃。 這可能是因為硬的粗粒食物難以咀嚼， 狗便將它當作玩具，而不是食物。

混合餵飼：混合乾濕糧

2 種糧食都有其優點和缺點，因此越來越多寵物主人選擇將它們結合在一起， 這是一個很好的解決方案，可以帶來很多好處。

混合乾濕糧的好處有很多。 當寵物有必要轉吃濕糧時，其身體就會為這種變化做好準備。 這種變化可以有效率而迅速地進行，而最重要的是，這並不會造成任何不良後果。 餵狗時，不必在同一個碗中混合乾濕糧。 實際上，您甚至不需要同時餵飼乾濕糧。 乾糧的其中一個好處是不易變壞，又不會留下強烈的氣味。

如果您的愛犬喜歡吃零食，而不是大口大口地吃的話，乾糧很適合在日間放著讓幼犬吃。 然後，到了晚上，您就可以餵他吃濕糧。

但是，有 2 點需要牢記。