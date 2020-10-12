疫情過後如何協助狗狗重投社交生活
在疫情肆虐期間，大家留在家中的時間比以往長得多，令不少人決定購買或領養狗狗。長時間與牠們相處無疑能讓彼此的連繫更深，訓練狗狗亦變得容易；然而，這亦代表狗狗能探索及體驗外面世界的機會更少。
為何狗狗懂得社交很重要？
社交是一個讓小狗融入社會的學習過程，當中包括讓牠們嘗試不同的新體驗，從而掌握溝通的技巧。這些體驗可以是認識新的人或另一隻狗狗、嘗試走上車、聽聽風筒的聲音，或者只是去一個未曾去過的地方。
— 沃爾瑟姆寵物營養中心
狗懂得社交很重要？
在3週至14週大的幼犬時期是狗狗吸收能力最強的階段，牠們會很容易與他人建立關係，並對周圍環境特別敏感。想知道您的小狗在甚麼時候可開始學習社交？您的獸醫會根據狗狗的年齡及接種疫苗的情況來給您最佳的建議。
雖然早期的學習對狗狗將來控制情緒方面十分重要，但提升社交能力的過程不會在14週大時結束，因為這是牠們終身學習的課題，而且隨著不斷進步，牠們對熟悉情況的反應可能會有所改變。例如一隻年幼的小狗最初會覺得留在車裡很舒適，但當遇過負面的經歷後，以後留在車裡就會感到不安。
同一道理，社交能力較弱的成犬亦可透過學習新的行為，來逐漸適應以往感到壓力的情況，慢慢得到舒緩並放鬆。然而，協助幼犬學習社交的方法的確有所不同。
如何協助幼犬學習社交
成犬學習社交的方法
可惜的是，並非每隻狗狗都能在幼犬時期好好學習社交。
可能您收養了一隻以前終日被留在室內的年老狗狗；又可能您的小狗在年幼時病得很重，無法出去探索世界；甚至，您的小狗是在疫情期間購買或收養的。
無論是甚麼原因，如果狗狗錯過了學習的黃金時期，當牠們成長後，你會發現要令牠們適應新事物並不容易；但又不用灰心，只要以無盡的耐心，循序漸進地實行獎勵性的訓練，狗狗定能慢慢進步起來！
狗狗的社交焦慮問題
當附近出現其他狗狗或人時，如果您的狗狗隨即變得緊張或具有攻擊性，例如即時吠叫或意圖逃走，這就代表牠們對這個狀況感到不安，可能就要進行社交訓練了。
隨著時間過去，或日常生活有所改變時，狗狗更可能會不斷出現新的行為表現。在疫情期間被收養的狗狗會習慣您時刻陪伴在側，一旦需要牠們獨處時，就可能會對分離感到焦慮。同時，牠們會因為長期生活在室內而對其他狗狗特別警惕。
如何協助年老狗狗學習社交
要協助成犬學習社交，必須要實際一點。如果牠們錯過了幼犬的學習黃金時期，現在的起步點會是一個負數，牠們很難會對一切事物都感到安心滿意。
您能做的是，根據狗狗的背景盡量給予鼓勵與協助，讓牠在當下的環境感到安全及安心，而不要急於延伸至所有事物。
最重要是不要催促年老的狗狗，因為牠們不再像幼犬般能吸收全新的體驗，所以你必須配合牠的步伐，慢慢地讓牠進步起來。
還要留意牠們的身體狀況，是否有痛症的問題，例如關節炎，或者有心理上的障礙，因而令牠們難以進行社交活動。如果是這樣，請即尋求獸醫的協助。
最好的方法是由一個狗狗已感到舒適的環境開始，從這裡慢慢發展。例如，如果您牽著狗狗並想向牠介紹親友，就請親友們不要接近狗狗，而要給予狗狗獎勵，例如玩具或食物。相反，讓狗狗自行接近他們，當牠與某人有所互動時，請他們以玩具或零食來回應及讚賞狗狗。如果狗狗有任何感到壓力的跡象，就要立即停止訓練。正面地完成社交訓練十分重要，因此，緊記要隨身攜帶玩具及零食。
鼓勵、正面及耐心是狗狗社交訓練的重要元素，當然獎勵更是！每當牠們有所進步或嘗試克服恐懼時，就以牠們最喜歡的玩具或零食來獎勵並讚賞牠們。但要記住零食不能過量，並須減少牠們主餐的份量來維持適當的進食量(作為一個參考︰在狗狗每日應攝取的卡路里當中，零食不可佔多於10%。)
為成犬進行社交訓練可能需要很長的時間，過程中您可能會遇上不同的挫折。但不要氣餒，因為訓練對您與狗狗所帶來的長遠好處，絕對值得您花上時間及精力。記住隨時尋求獸醫的協助，他們是您協助狗狗學習社交的最強後盾，不論是幼犬還是成犬。
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