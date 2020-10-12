疫情過後如何協助狗狗重投社交生活

如果在疫情期間，您需要進行家居隔離或無法如常外出，您就可能要花點時間來重新訓練狗狗，好讓牠們日後能重投正常的社交生活。

在疫情肆虐期間，大家留在家中的時間比以往長得多，令不少人決定購買或領養狗狗。長時間與牠們相處無疑能讓彼此的連繫更深，訓練狗狗亦變得容易；然而，這亦代表狗狗能探索及體驗外面世界的機會更少。

同樣，以往慣於社交的狗狗在疫情期間會發現情況有變，例如在散步時遇到更多人跑步及踏單車。同時，狗狗亦會留意到人們都戴著口罩，因而明顯改變了牠們用來辨別人類情緒的畫面。
因此，隨著社交距離的限制逐步放寬，我們就要開始透過不同的體驗，來訓練狗狗重新學習社交以及適應與他人親近的感覺。



為何狗狗懂得社交很重要？

社交是一個讓小狗融入社會的學習過程，當中包括讓牠們嘗試不同的新體驗，從而掌握溝通的技巧。這些體驗可以是認識新的人或另一隻狗狗、嘗試走上車、聽聽風筒的聲音，或者只是去一個未曾去過的地方。

「適當地學習社交有助牠們放鬆身心及享受生活，並賦予牠們對不同情況及環境的應變能力，從而成為活得有意義的寵物。」

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狗狗初生的數週是牠們學習社交的重要時期，但即使牠們已長大成為成犬，持續增強社交能力及習慣親近人或其他狗狗仍是十分重要的。否則，當牠遇到不熟悉的情況時，就可能會十分驚恐或表現出攻擊性。


狗懂得社交很重要？

在3週至14週大的幼犬時期是狗狗吸收能力最強的階段，牠們會很容易與他人建立關係，並對周圍環境特別敏感。想知道您的小狗在甚麼時候可開始學習社交？您的獸醫會根據狗狗的年齡及接種疫苗的情況來給您最佳的建議。

雖然早期的學習對狗狗將來控制情緒方面十分重要，但提升社交能力的過程不會在14週大時結束，因為這是牠們終身學習的課題，而且隨著不斷進步，牠們對熟悉情況的反應可能會有所改變。例如一隻年幼的小狗最初會覺得留在車裡很舒適，但當遇過負面的經歷後，以後留在車裡就會感到不安。

同一道理，社交能力較弱的成犬亦可透過學習新的行為，來逐漸適應以往感到壓力的情況，慢慢得到舒緩並放鬆。然而，協助幼犬學習社交的方法的確有所不同。


如何協助幼犬學習社交

首先，您的獸醫能給您最佳的建議！因為他會根據狗狗的年齡及接種疫苗的狀況，來判斷牠何時能開始進行社交活動。其實，幼犬自小就從媽媽身上學習社交，因此，您只需在這個基礎上協助牠繼續好好發展。

您最大的任務就是在狗狗14週大之前，盡可能讓牠接觸全新的感覺，愈多愈好，例如看多點東西、聽不同的聲音、觸摸各種物品，以及嗅一下周圍環境的氣味。

牠們每一次與其他狗狗、人們或環境互動接觸，都會成為日後生活的參考依據。幼犬時期的正面體驗愈多，長大後就愈會覺得快樂安穩。

然而，負面的經歷會造成長遠的影響。因此，就像教導一隻年邁的狗狗一樣，訓練牠的社交能力要份外小心，要時刻觀察牠的行為表現，並要適當地處理牠的反應。

如果之前因疫情關係，令您無法經常帶狗狗外出，您可先嘗試帶牠在家的附近走走；如果可以，去朋友的家中短聚，或者讓牠與您熟悉、已接種疫苗及行為良好的狗狗玩耍。

要保持社交距離，的確令狗狗難以像過往一樣輕鬆地學習社交，但你與牠依然可以一起觀察這個世界，同時在安全的距離下與人及其他狗狗交往。

緊記要時刻調整社交訓練的進度，以配合狗狗獨有的步伐，才能令牠感到自在舒服。有些狗狗天生較易感到焦慮，請向獸醫諮詢有關您狗狗的獨立建議。


成犬學習社交的方法

可惜的是，並非每隻狗狗都能在幼犬時期好好學習社交。

可能您收養了一隻以前終日被留在室內的年老狗狗；又可能您的小狗在年幼時病得很重，無法出去探索世界；甚至，您的小狗是在疫情期間購買或收養的。

無論是甚麼原因，如果狗狗錯過了學習的黃金時期，當牠們成長後，你會發現要令牠們適應新事物並不容易；但又不用灰心，只要以無盡的耐心，循序漸進地實行獎勵性的訓練，狗狗定能慢慢進步起來！


狗狗的社交焦慮問題

當附近出現其他狗狗或人時，如果您的狗狗隨即變得緊張或具有攻擊性，例如即時吠叫或意圖逃走，這就代表牠們對這個狀況感到不安，可能就要進行社交訓練了。

隨著時間過去，或日常生活有所改變時，狗狗更可能會不斷出現新的行為表現。在疫情期間被收養的狗狗會習慣您時刻陪伴在側，一旦需要牠們獨處時，就可能會對分離感到焦慮。同時，牠們會因為長期生活在室內而對其他狗狗特別警惕。


如何協助年老狗狗學習社交

要協助成犬學習社交，必須要實際一點。如果牠們錯過了幼犬的學習黃金時期，現在的起步點會是一個負數，牠們很難會對一切事物都感到安心滿意。

您能做的是，根據狗狗的背景盡量給予鼓勵與協助，讓牠在當下的環境感到安全及安心，而不要急於延伸至所有事物。

最重要是不要催促年老的狗狗，因為牠們不再像幼犬般能吸收全新的體驗，所以你必須配合牠的步伐，慢慢地讓牠進步起來。

還要留意牠們的身體狀況，是否有痛症的問題，例如關節炎，或者有心理上的障礙，因而令牠們難以進行社交活動。如果是這樣，請即尋求獸醫的協助。

最好的方法是由一個狗狗已感到舒適的環境開始，從這裡慢慢發展。例如，如果您牽著狗狗並想向牠介紹親友，就請親友們不要接近狗狗，而要給予狗狗獎勵，例如玩具或食物。相反，讓狗狗自行接近他們，當牠與某人有所互動時，請他們以玩具或零食來回應及讚賞狗狗。如果狗狗有任何感到壓力的跡象，就要立即停止訓練。正面地完成社交訓練十分重要，因此，緊記要隨身攜帶玩具及零食。

鼓勵、正面及耐心是狗狗社交訓練的重要元素，當然獎勵更是！每當牠們有所進步或嘗試克服恐懼時，就以牠們最喜歡的玩具或零食來獎勵並讚賞牠們。但要記住零食不能過量，並須減少牠們主餐的份量來維持適當的進食量(作為一個參考︰在狗狗每日應攝取的卡路里當中，零食不可佔多於10%。)

為成犬進行社交訓練可能需要很長的時間，過程中您可能會遇上不同的挫折。但不要氣餒，因為訓練對您與狗狗所帶來的長遠好處，絕對值得您花上時間及精力。記住隨時尋求獸醫的協助，他們是您協助狗狗學習社交的最強後盾，不論是幼犬還是成犬。

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