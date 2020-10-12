疫情過後如何協助狗狗重投社交生活



在疫情肆虐期間，大家留在家中的時間比以往長得多，令不少人決定購買或領養狗狗。長時間與牠們相處無疑能讓彼此的連繫更深，訓練狗狗亦變得容易；然而，這亦代表狗狗能探索及體驗外面世界的機會更少。





同樣，以往慣於社交的狗狗在疫情期間會發現情況有變，例如在散步時遇到更多人跑步及踏單車。同時，狗狗亦會留意到人們都戴著口罩，因而明顯改變了牠們用來辨別人類情緒的畫面。

因此，隨著社交距離的限制逐步放寬，我們就要開始透過不同的體驗，來訓練狗狗重新學習社交以及適應與他人親近的感覺。





為何狗狗懂得社交很重要？

社交是一個讓小狗融入社會的學習過程，當中包括讓牠們嘗試不同的新體驗，從而掌握溝通的技巧。這些體驗可以是認識新的人或另一隻狗狗、嘗試走上車、聽聽風筒的聲音，或者只是去一個未曾去過的地方。 「適當地學習社交有助牠們放鬆身心及享受生活，並賦予牠們對不同情況及環境的應變能力，從而成為活得有意義的寵物。」 — 沃爾瑟姆寵物營養中心 狗狗初生的數週是牠們學習社交的重要時期，但即使牠們已長大成為成犬，持續增強社交能力及習慣親近人或其他狗狗仍是十分重要的。否則，當牠遇到不熟悉的情況時，就可能會十分驚恐或表現出攻擊性。

狗懂得社交很重要？ 在3週至14週大的幼犬時期是狗狗吸收能力最強的階段，牠們會很容易與他人建立關係，並對周圍環境特別敏感。想知道您的小狗在甚麼時候可開始學習社交？您的獸醫會根據狗狗的年齡及接種疫苗的情況來給您最佳的建議。 雖然早期的學習對狗狗將來控制情緒方面十分重要，但提升社交能力的過程不會在14週大時結束，因為這是牠們終身學習的課題，而且隨著不斷進步，牠們對熟悉情況的反應可能會有所改變。例如一隻年幼的小狗最初會覺得留在車裡很舒適，但當遇過負面的經歷後，以後留在車裡就會感到不安。 同一道理，社交能力較弱的成犬亦可透過學習新的行為，來逐漸適應以往感到壓力的情況，慢慢得到舒緩並放鬆。然而，協助幼犬學習社交的方法的確有所不同。

如何協助幼犬學習社交