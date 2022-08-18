如何與幼犬培養關係?讓小狗信任您的7個方法

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飼養幼犬就如同撫養新生兒一般，是一場令人期待的旅程。然而，這也意味著飼主必須承擔新的角色與責任。要與幼犬建立深厚情誼，需要付出一定的時間與心力。只要保持耐心、花時間用心陪伴，小狗在長大後一定會成為您密不可分的好夥伴。



與幼犬培養關係的重要性

人類與狗狗之間的情感十分獨特，能建立有如親人一般緊密的連結。但這樣的親密度並非一下子就能成功，而是需要儘早培養、長期陪伴。

初至新家的幼犬，前幾個月都還在熟悉環境及陌生人，同時經歷許多生長上的快速變化，很需要飼主給予足夠的關注及愛護。當牠們學習速度稍慢時，也請您給予多一點耐心，繼續鼓勵牠們與您互動交流。

透過主人的支持和照顧，幼犬才更有機會健康成長、發展出健全的身心。

與幼犬建立深厚情誼必做的7件事

雖然任何關係的養成，都需要經過時間醞釀，但若您想更快速地與幼犬拉近距離，不妨參考以下7個小秘訣，與家中的寶貝毛孩建立好感情。

1.提前預備友善空間

第一次踏入家門時，幼犬勢必會感到陌生及害怕。卸下牠們心房的好方法，就是提前佈置環境以預備牠們的到來。您可以在家中推滿玩具、零食等狗狗喜歡的東西，並提升空間的安全性，譬如將電線和窗簾線收拾整齊、蓋住電源插座等，讓毛孩可安心探索空間、減少負面印象。

2.以牽繩帶幼犬於室內散步

幼犬在發育尚未成熟的階段，既不便外出，也很需要他人的指引及照顧。飼主可於室內替毛孩繫上狗帶，帶牠們在家中四處走動，藉此熟悉新家的景物及氣味。如此一來，可以提前讓狗狗適應約束感、培養默契；過程中也能密切關注毛孩動向，以免發生危險。

3.熟悉幼犬的肢體語言

雖然狗狗不會講話，但這並不代表牠們不善表達。從狗狗的眼神、表情、肢體動作中，都能看出牠們的情緒及需求。例如當狗狗尾巴垂下或夾於雙腿間時，代表牠們感到害怕或壓力大，需要更多的鼓勵。只要您願意花時間與幼犬相處，便能熟悉牠們的肢體語言，並給出適當的回應。

4.學會與幼犬溝通交流

了解狗狗的需求之後，飼主也需要學習與毛孩交流。幼犬學習能力強，可記住特定指令，亦能對主人的情緒、肢體動作察言觀色。您可透過不同語調與幼犬溝通，例如提高音頻或音量，以此提振狗狗的精神，鼓勵牠們完成您交辦的任務。或用較低沉平淡的語調，幫助狗狗冷靜或降低焦慮。

5.安排玩樂時間

玩樂是幫助狗狗及飼主感情升溫的關鍵。有趣的室內遊戲包括捉迷藏、拔河和拋接物品等，都有助於提升親密度。而戶外運動更是必要，透過散步或奔跑來鍛鍊幼犬，不僅對其身心有所助益，也可避免狗狗因無聊而過度吠叫、亂咬家具，並有助於遠離肥胖、糖尿病、骨骼和關節虛弱等問題。