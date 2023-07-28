一開始，幼犬必須先適應自己的新環境。 由於他們對眼前的事物、聲音和氣味都不熟悉，所以可能需要一段時間才能適應。 即使狗狗對您已經很熟悉，但要讓他們認識家中其他成員可能情況就不一樣，因此請小心注意，讓幼犬可以在平靜又舒適的環境中認識家裡其他成員。

讓家人認識幼犬

依品種和成長的環境而定，幼犬在遇到不認識的人時可能會有不同的反應。 您可以採取幾個簡單的步驟，盡可能讓整個過程沒有壓力：

逐一介紹新成員 - 一次過就看到很多不認識的人，幼犬可能會覺得害怕，因此讓他們可以一次認識一個人，他們的壓力就不會這麼大。

讓幼犬主動接近您 - 不要太快接近幼犬或將幼犬在人們之間傳來傳去，因為這會讓他們緊張，所以家庭成員要安靜地坐下來，等幼犬自己主動接近。

以平緩的語調說話 - 控制家人的情緒，不要讓他們太興奮，並使用平緩的語調說話以創造衝一個平靜、沒有威脅性的環境，這樣幼犬就會比較放鬆。

不要給予食物 - 不要在幼犬與新認識的人互動時給予食物作為獎勵。 有些狗狗即使覺得害怕仍會繼續吃東西，因此雖然有接觸互動，但對他們的心理健康而言，整體來說這並不是一個好的經驗。

不要操之過急 - 一定要讓幼犬有足夠的時間認識每個人。 如果他們在此時能有良好的體驗，未來就能在出門時與不認識的人有更好的互動。

注意狗狗的肢體語言 - 您一定要隨時注意幼犬是否有焦慮的徵兆，例如避免目光接觸或一直不舉起尾巴。 如果是這種情況，請將幼犬帶離現場，讓他們可以有一點自己的時間，這樣他們就不會壓力過大。