SHN 大型幼犬營養配方
犬隻乾糧
用於大型幼犬（成年體重 26 至 44 公斤） - 最多 15 個月大
包裝
什麼才是正確的餵食量？
4kg
15kg
支持免疫系統
生長期是犬生命中的重要階段，在此階段幼犬將逐步經歷重大變化，探索周圍環境，發掘新鮮事物，與此同時免疫系統也將逐漸發育。大型犬幼犬糧特別添加含維他命E的專利抗氧化複合物，幫助支持幼犬自身抵抗力。
較長生長期-適度的能量
適合生長期較長的大型犬幼犬在生長階段的適度能量需求。
消化系統健康
嚴選高品質蛋白質（含極易消化的蛋白質L.I.P.*）及益生元（果寡糖FOS），支持消化系統健康，保持腸道菌群平衡，改善糞便質量。*嚴選極易消化的蛋白質
建議餵食量
每日建議餵食量請參考包裝上的建議餵食表。
成分: 脱水禽肉蛋白、小麥麩質*、米、玉米粉、動物脂肪、礦物質、玉米、小麥麵粉、水解動物蛋白(家禽)、玉米麩質、甜菜漿、蔬菜纖維、大豆油、魚油、洋車前子及殼、果寡糖、水解酵母(甘露寡糖及3-葡聚糖來源) ( 0 30 % )、裂殖壺藻油(DHA來源)、金盞花、發酵來源之葡萄糖胺、絲蘭汁、水解軟骨(軟骨素來源)。 · *L.I.P. :嚴選消化率90 %以上的蛋白質
添加劑(每千克) :營養添加劑:維他命A 15500 國際單位、維他命D3 1000國際單位、El (鐵) 41mg、E2 (碘) 41mg、EL (銅) 13mg、E5 (錳) 53mg、E6 (鋅) 142mg、E8 (硒) 0 07mg ;技術性添加劑:沸石粉 10g ;保存劑;抗氧化物。