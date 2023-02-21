SHN 中型幼犬營養配方

SHN 中型幼犬營養配方

犬隻乾糧

適用於中型幼犬（成年體重 11 至 25 公斤） - 最多 12 個月大

包裝

4kg

15kg

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支持免疫系統

成長期是您愛犬生命中的重要階段，在此階段幼犬將逐步經歷重大變化，探索周圍環境，發掘新鮮事物，與此同時免疫系統也將逐漸發育。中型犬幼犬糧特別添加含維他命E的專利抗氧化複合物，幫助支持幼犬自身免疫力。

較短生長期-高能量含量

適合生長期較短的中型犬幼犬在生長階段的高度能量需求。

消化系統健康

嚴選高品質蛋白質（含極易消化的蛋白質L.I.P.*）及益生元（果寡糖FOS），支持消化系統健康，保持腸道菌群平衡，改善糞便質量。*嚴選極易消化的蛋白質