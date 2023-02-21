SHN 中型幼犬營養配方
犬隻乾糧
適用於中型幼犬（成年體重 11 至 25 公斤） - 最多 12 個月大
包裝
什麼才是正確的餵食量？
4kg
15kg
支持免疫系統
成長期是您愛犬生命中的重要階段，在此階段幼犬將逐步經歷重大變化，探索周圍環境，發掘新鮮事物，與此同時免疫系統也將逐漸發育。中型犬幼犬糧特別添加含維他命E的專利抗氧化複合物，幫助支持幼犬自身免疫力。
較短生長期-高能量含量
適合生長期較短的中型犬幼犬在生長階段的高度能量需求。
消化系統健康
嚴選高品質蛋白質（含極易消化的蛋白質L.I.P.*）及益生元（果寡糖FOS），支持消化系統健康，保持腸道菌群平衡，改善糞便質量。*嚴選極易消化的蛋白質
成分: 脱水禽肉蛋白、動物脂肪、小麥麩質*、玉米、甜菜漿、小麥麵粉、玉米麩質、米、小麥、水解動物蛋白(家禽)、礦物質、玉米粉、大豆油、酵母產品、魚油、果寡糖、水解酵母(甘露寡糖及3 -葡聚糖來源) ( 0 30 % )、裂殖壺藻油(DHA來源)、金盞花、絲蘭汁。*L.I.P. ·嚴選消化率90 %以上的蛋白質
營養添加劑: 維他命A 1 5500國際單位、維他命D3 1000國際單位、El (鐵) 37mg、E2 (碘) 37mg、E4(銅) 11mg、E5 (錳) 48mg、E6 (鋅) 135mg、E8 (硒) 0 06mg ;技術性添加劑:沸石粉10g ;保存劑 ;抗氧化物。