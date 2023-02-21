SHN 中型幼犬營養配方

支持免疫系統

成長期是您愛犬生命中的重要階段，在此階段幼犬將逐步經歷重大變化，探索周圍環境，發掘新鮮事物，與此同時免疫系統也將逐漸發育。中型犬幼犬糧特別添加含維他命E的專利抗氧化複合物，幫助支持幼犬自身免疫力。