盡快為新來的幼犬預約獸醫師很重要。 找到您信任的獸醫，可讓您的幼犬身心健康地成長，並為他們的晚年生活帶來保障。

為幼犬選擇獸醫

請在新飼養的幼犬到達前，您應先選擇好適合的獸醫，才可確保狗狗的身心健康得到即時照顧。 如果您還不確定要選擇哪一位獸醫，可以由很多方面著手。 親朋好友也許會給您推薦獸醫，但若您考慮做新的嘗試，不妨從下面的方向評估：

口碑—當地人是否推薦此獸醫？ 網絡上是否有相關評價？

地點—近您的家嗎？ 開車或搭乘公共交通工具是否能輕鬆抵達？

設備—該診所擁有什麼醫療設備？ 環境是否乾淨與保養良好？

服務—假日或其他非上班時段是否提供服務？ 他們提供哪些預防醫學服務？

看獸醫前的準備

為了評估您的愛犬整體的健康狀況和提供專屬的建議，獸醫需要盡可能詳細的資訊。 諮詢前，您需要注意以下幾個關鍵事項：

任何疫苗接種的紀錄

您的愛犬目前的食物資訊，包括品牌和數量等。

寄生蟲治療，同樣包括使用的品牌，以及最後一次用藥的日期

您所觀察到愛犬表現出來的任何態度、行為舉止、食慾、口渴或體重等方面的變化。

有關您幼犬的任何文件資料

帶您新來的幼犬看獸醫

在看獸醫的路途上，幼犬應安全地待在大小適中的旅行攜帶箱或其他外出箱裡。 狗狗容易暈車，所以最好不要在上車前餵食你的幼犬。

為了減緩狗狗坐車的壓力，請另外花一些時間和您的幼犬一起搭車外出，而不是只為看獸醫才坐車。 幼犬很容易接受新環境，不好的經歷會對他們產生持久的影響，因此避免您的幼犬把坐車和看獸醫的經驗相關聯是非常重要的事。