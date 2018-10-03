第一次帶愛犬看獸醫
盡快為新來的幼犬預約獸醫師很重要。 找到您信任的獸醫，可讓您幼犬一生的身心健康得到保障。
盡快為新來的幼犬預約獸醫師很重要。 找到您信任的獸醫，可讓您的幼犬身心健康地成長，並為他們的晚年生活帶來保障。
為幼犬選擇獸醫
請在新飼養的幼犬到達前，您應先選擇好適合的獸醫，才可確保狗狗的身心健康得到即時照顧。 如果您還不確定要選擇哪一位獸醫，可以由很多方面著手。 親朋好友也許會給您推薦獸醫，但若您考慮做新的嘗試，不妨從下面的方向評估：
- 口碑—當地人是否推薦此獸醫？ 網絡上是否有相關評價？
- 地點—近您的家嗎？ 開車或搭乘公共交通工具是否能輕鬆抵達？
- 設備—該診所擁有什麼醫療設備？ 環境是否乾淨與保養良好？
- 服務—假日或其他非上班時段是否提供服務？ 他們提供哪些預防醫學服務？
看獸醫前的準備
為了評估您的愛犬整體的健康狀況和提供專屬的建議，獸醫需要盡可能詳細的資訊。 諮詢前，您需要注意以下幾個關鍵事項：
- 任何疫苗接種的紀錄
- 您的愛犬目前的食物資訊，包括品牌和數量等。
- 寄生蟲治療，同樣包括使用的品牌，以及最後一次用藥的日期
- 您所觀察到愛犬表現出來的任何態度、行為舉止、食慾、口渴或體重等方面的變化。
- 有關您幼犬的任何文件資料
帶您新來的幼犬看獸醫
在看獸醫的路途上，幼犬應安全地待在大小適中的旅行攜帶箱或其他外出箱裡。 狗狗容易暈車，所以最好不要在上車前餵食你的幼犬。
為了減緩狗狗坐車的壓力，請另外花一些時間和您的幼犬一起搭車外出，而不是只為看獸醫才坐車。 幼犬很容易接受新環境，不好的經歷會對他們產生持久的影響，因此避免您的幼犬把坐車和看獸醫的經驗相關聯是非常重要的事。
如何在候診室控制您新養的幼犬
為幼犬的安全著想，建議您最好用牽繩，以便在需要時可以控制他們。 候診室有時候非常繁忙，因此請留意其他寵物，尤其是貓咪。
讓您的幼犬在檢驗枱上放鬆
健康檢查可能會令寵物感到很緊張， 因此請盡量使幼犬獲得正面的體驗。 如果您的幼犬貪吃，那麼可以使用零食來獎勵他們沉著鎮靜的表現，這會使愛寵感覺檢驗枱上的經歷是正面的，並在將來若有需要再求診時亦不會抗拒。
幼犬第一次看獸醫會有什麼情況
您的幼犬第一次去看獸醫時，獸醫會進行全面深入的檢查，而不是簡單的諮詢。 在結束前，您的獸醫將能夠：
- 確認幼犬的健康情況，並確實沒有任何問題可能影響愛犬的身心健康
- 完成幼犬的健康記錄，並在日後按需要更新記錄
- 提醒主人須留意犬隻所屬品種的任何特別行為
- 提供有關防蚤和杜蟲治療的建議
- 推薦最適合您的幼犬及其生活方式的疫苗接種計劃
- 根據幼犬的生活方式和周圍環境來提供最合適的飲食建議
替您的新幼犬植入微晶片
如果您還未替幼犬植入微晶片，可以利用第一次去看獸醫這機會進行。 替愛犬植入微晶片是識別狗的快速、安全和有效的方法。
您的幼犬第一次看獸醫並不一定是負面的體驗。 請小心選擇值得您信任的獸醫，讓愛犬有個健康的成長和發育過程。
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