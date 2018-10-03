狗狗為甚麼需要補打疫苗？

當您的愛犬第一次接種疫苗時，他們會接受兩劑微量的常見或嚴重傳染疾病的細菌和病毒注射。 這種注射可以刺激並強化他們的免疫系統。 在狗狗出生後的第一年內，疫苗接種可以保護他們，讓他們不會感染某些疾病。

但是這一層保護並不持久，而且還會隨著時間的推移逐漸減弱。

因此為了保護您愛犬一輩子的健康，補打疫苗就非常重要。 並非所有疫苗都需要每年補打，因此請向獸醫諮詢，確認您的愛犬每年接受正確的施打注射。

我的狗狗會接受哪些補打疫苗？

當幼犬在六週至八週大時會接受第一次疫苗接種，此時他們接種的都是強制疫苗。 這個時候，您的獸醫會與您討論，並根據他們的生活方式與環境提供最適合您幼犬的疫苗，可能亦會包括其他建議的疫苗。

您的愛犬將根據以下時間表接受之前所有疫苗的增強劑：

11 至 13 週

犬瘟熱

傳染性肝炎

犬小病毒

15 至 17 週

鉤端螺旋體病

狂犬病

15 個月

犬瘟熱

傳染性肝炎

犬小病毒

鉤端螺旋體病

狂犬病

每年

犬瘟熱

傳染性肝炎

犬小病毒

鉤端螺旋體病

狂犬病

如果我的狗狗沒有接受增強劑注射，會發生甚麼事？

如果狗狗沒有增強劑注射，他們就可能受傳染性病原體的侵害，例如：病毒和細菌。

此外，除非狗狗追加注射過主要疫苗，否則大多數的狗旅館和日托中心可能亦不會讓他們入園。

我的獸醫會在該施打疫苗的時候提醒我嗎？

大多數的獸醫都會提醒您，確保您記得為狗狗接種增強劑。 但是，建議您亦要記下日期，以免錯過提醒。

如需更多狗狗的疫苗接種與增強劑注射時間表的相關資訊，請務必與您的獸醫聯絡。