犬傳染性肝炎是甚麼？

犬傳染性肝炎是遍及全球的嚴重疾病，由一種影響肝臟的高感染性病毒所引起，

它可能會在成犬或幼犬體內迅速擴散。 犬肝炎死亡率在 10% 至 30% 之間，且一般來說對幼犬最具威脅。

罹患犬傳染性肝炎會出現哪些症狀？

犬或幼犬若患有犬傳染性肝炎，可能表現出不同的症狀。 您需要注意的症狀包括：

發燒

嗜睡

腹瀉

嘔吐

肝臟腫大

腹痛

犬或幼犬若患有嚴重的犬傳染性肝炎，亦可能出現以下症狀：

皮膚淤青

皮膚紅點

淋巴結腫大或脹大

引發犬傳染性肝炎的原因？

犬傳染性肝炎是透過血液、鼻涕、唾液、尿液或糞便等媒介傳染給犬。

犬傳染性肝炎的病毒可在犬身上存活很長時間，而且難以清除，因為病毒可以抵抗醚類等脂質溶劑以及酸化和福馬林。

我家幼犬可以接種犬傳染性肝炎疫苗嗎？

接種正確的疫苗能夠防止愛犬感染犬傳染性肝炎， 因此請記得在愛犬處於適當年齡時帶他們去做必要的穿刺檢查。

幼犬通常在 6 至 8 週齡時開始接受疫苗接種，而犬傳染性肝炎的疫苗則是在 7 至 9 週齡時接種。

您的幼犬應在 11 至 13 週齡時進行犬傳染性肝炎的第一次疫苗補強注射； 只有在經過疫苗補強注射之後，您的幼犬才會受到保護。

如何得知我家小狗是不是需要接種疫苗？

提供給幼犬的疫苗包括強制性和推薦性的。 犬傳染性肝炎的疫苗是強制性疫苗之一，因此會包含於獸醫為您幼犬進行的整體疫苗接種當中。

疫苗接種是否保證能讓愛犬對犬傳染性肝炎免疫？

為犬傳染性肝炎進行的第一次接種，無法永久預防此疾病。 請務必確保您的幼犬終其一生持續不斷接受後續的疫苗注射。

您的幼犬需要在 15 個月大時，再進行一次疫苗補強注射並每年再注射一次，以確保他們預防此病毒感染。

請與您的獸醫討論，讓他們協助您選擇最適合的疫苗接種方案 ─ 這取決於狗隻生活的環境和他們進行的活動。

如我懷疑狗隻受感染了，該怎麼辦？

如果您的幼犬出現犬傳染性肝炎的任何症狀，請立即聯絡獸醫。 獸醫會進行一系列的血液與抗體檢測以及免疫螢光掃描，以判斷您的愛犬是否遭受感染，並提出最合適的療程。

替您的幼犬接種犬傳染性肝炎和其他疾病的疫苗是最不可忽略的預防措施之一；採取這些措施將為您新飼養的幼犬帶來一生健康的機會。 如對此疫苗有疑問或對幼犬需要接種的疫苗有任何問題，請向您的獸醫查詢。