為新幼犬做好家居準備

當幼犬抵家後，他們需要適應新的環境和面孔，甚至其他狗。 在他們抵家之前，您需要進行必要的檢查或作一些改變，確保幼犬在新環境的安全。

確保幼犬有個舒適安全的家

家中可能有些危險地方是您以前沒有察覺的，但只要您在新幼犬抵家前先進行一些簡單檢查，便可為新幼犬初次返家做好準備。