為新幼犬做好家居準備
在新養幼犬進入您家之前，請進行若干家居檢查，以確保幼犬在新環境中的安全。
當幼犬抵家後，他們需要適應新的環境和面孔，甚至其他狗。 在他們抵家之前，您需要進行必要的檢查或作一些改變，確保幼犬在新環境的安全。
確保幼犬有個舒適安全的家
家中可能有些危險地方是您以前沒有察覺的，但只要您在新幼犬抵家前先進行一些簡單檢查，便可為新幼犬初次返家做好準備。
- 把電源插座蓋好：家裡所有插頭和插座都應套上保護蓋，使幼犬無法接觸到電源。
- 移除外露的電線：請檢查家中有否電線外露，為防新幼犬咬電線，請把電線收拾好，可用電線繩綁好或用保護蓋蓋好。
- 確保窗戶、陽台和樓梯安全：幼犬天生好奇，他們到處探索時很容易被物體卡住或從高處墮下。 通往室外的門窗必須鎖好，盡量把所有陽台都鎖上，及不要讓幼犬上落樓梯。
- 妥善收藏藥品和危險液體：廚房和浴室內可能造成傷害的所有用品必須妥善收藏。 電子煙補充裝和擋風玻璃清潔劑已知對狗特別有害，若不小心誤食後果堪虞。
- 收藏好任何細小的或尖銳的物品：檢視家裡周圍，所有幼犬可能會咀嚼或誤吞入肚的細小物體必須收藏好，例如橡皮筋或圖釘、尖銳的物體或塑膠袋。
為您新飼養的幼犬關好庭院
室內準備工作完成後，應檢查您家幼犬可能進出的任何室外空間。
- 將圍籬的縫隙修補好：如果您的庭院周圍有圍籬，或是有閘門可阻擋幼犬跑到路上，請務必仔細檢查是否有幼犬能鑽過的破洞或縫隙，並確實將破洞和縫隙都補好。
- 移走有毒植物：檢查庭院裡的植物是否無毒，確認幼犬吃下去亦不會中毒。 可能危害狗狗的ㄧ些植物包括：榕屬植物、仙客來、冬青、槲寄生、花葉萬年青、蔓綠絨、蘆薈、水仙、風信子、鳶尾屬植物、杜鵑花、山杜鵑花、夾竹桃、聖誕紅和甜豆。
- 再次檢查肥料：務必確認幼犬無法接觸到任何化學肥料、除草劑和殺蟲劑，防止誤食。
- 收妥園藝工具：若您使用任何園藝工具，尤其是鋒利的工具，一定要收妥，不要讓幼犬有機會接觸到。
為即將到來的幼犬佈置好居家環境的準備工作當中，另一個重點就是務必備妥緊急聯絡獸醫的電話。 您可將電話號碼放在屋內顯眼的地方，或保存在手機裡，確保幼犬在家中生病或弄傷自己時，您能夠迅速聯絡到獸醫。
透過提前進行一系列檢查並以正確方式準備好您的家，可以幫助您的幼犬在新環境中安全舒適的生活。
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