SHN 小型幼犬營養配方

SHN 小型幼犬營養配方

犬隻乾糧

適用於小型犬（成年體重不超過 10 公斤） - 長達 10 個月

包裝

2kg

4kg

8kg

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支持免疫系統

生長期是幼犬生命中的重要階段，在此階段幼犬將逐步經歷重大變化，探索周圍環境，發掘新鮮事物，與此同時免疫系統也將逐漸發育。小型犬幼犬糧特別添加含維生素E的抗氧化複合物，幫助支持幼犬自身抵抗力。

消化系統健康

嚴選高品質蛋白質（含極易消化的蛋白質L.I.P.*）及益生元（果寡糖FOS），支持消化系統健康，保持腸道菌群平衡，改善糞便質量。*嚴選極易消化的蛋白質

高能量配方

高能量配方滿足成長階段小型犬幼犬的高能量需求，並滿足其挑剔的胃口。

產品詳情

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