SHN 小型幼犬營養配方
犬隻乾糧
適用於小型犬（成年體重不超過 10 公斤） - 長達 10 個月
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
8kg
支持免疫系統
生長期是幼犬生命中的重要階段，在此階段幼犬將逐步經歷重大變化，探索周圍環境，發掘新鮮事物，與此同時免疫系統也將逐漸發育。小型犬幼犬糧特別添加含維生素E的抗氧化複合物，幫助支持幼犬自身抵抗力。
消化系統健康
嚴選高品質蛋白質（含極易消化的蛋白質L.I.P.*）及益生元（果寡糖FOS），支持消化系統健康，保持腸道菌群平衡，改善糞便質量。*嚴選極易消化的蛋白質
高能量配方
高能量配方滿足成長階段小型犬幼犬的高能量需求，並滿足其挑剔的胃口。
成分:脱水禽肉蛋白、米、動物脂肪、小麥麩質*、玉米、甜菜漿、玉米粉、水解動物蛋白(家禽)、玉米麩質、礦物質、大豆油、魚油、果寡糖、水解酵母(甘露寡糖及3 -葡聚糖來源) ( 0 30 % )、裂殖壺藻油(DHA 來源)金盞花、絲蘭汁。*L.I.P :嚴選消化率90 %以上的蛋白質
添加劑(每千克) :營養添加劑:維他命A 21500國際單位、維他命D3 1000 國際單位、E 1 (鐵) 4 1 m g、E 2 (碘) 4 1 m g、E4 (銅) 1 3 m g、E 5 (錳) 53 m g、E6 (鋅) 1 3 1 m g、8 ( 硒) 0 07mg ;技術性添加劑:沸石粉10g ;保存劑;抗氧化物。